- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
147
盈利交易:
134 (91.15%)
亏损交易:
13 (8.84%)
最好交易:
13.49 USD
最差交易:
-6.75 USD
毛利:
456.76 USD (21 852 pips)
毛利亏损:
-45.70 USD (1 541 pips)
最大连续赢利:
30 (93.68 USD)
最大连续盈利:
93.68 USD (30)
夏普比率:
1.06
交易活动:
1.14%
最大入金加载:
6.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
36 分钟
采收率:
60.27
长期交易:
60 (40.82%)
短期交易:
87 (59.18%)
利润因子:
9.99
预期回报:
2.80 USD
平均利润:
3.41 USD
平均损失:
-3.52 USD
最大连续失误:
1 (-6.75 USD)
最大连续亏损:
-6.75 USD (1)
每月增长:
35.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
6.82 USD (1.04%)
相对跌幅:
结余:
1.28% (4.36 USD)
净值:
1.48% (12.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.49 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +93.68 USD
最大连续亏损: -6.75 USD
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预期回报
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每月999 USD
99%
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0
USD
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911
USD
USD
8
100%
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91%
1%
9.99
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USD
USD
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