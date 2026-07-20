- Прирост
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Всего трейдов:
127
Прибыльных трейдов:
109 (85.82%)
Убыточных трейдов:
18 (14.17%)
Лучший трейд:
16.68 USD
Худший трейд:
-14.82 USD
Общая прибыль:
268.18 USD (26 213 pips)
Общий убыток:
-87.55 USD (10 595 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (28.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.71 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.49%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.66
Длинных трейдов:
66 (51.97%)
Коротких трейдов:
61 (48.03%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
2.46 USD
Средний убыток:
-4.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.94 USD (2)
Прирост в месяц:
1.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16.94 USD (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.15% (14.82 USD)
По эквити:
1.09% (110.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF.s
|30
|EURJPY.s
|27
|GBPAUD.s
|24
|GBPNZD.s
|17
|AUDSGD
|15
|AUDUSD.s
|11
|EURCHF.s
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF.s
|48
|EURJPY.s
|35
|GBPAUD.s
|27
|GBPNZD.s
|29
|AUDSGD
|10
|AUDUSD.s
|17
|EURCHF.s
|15
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF.s
|2.7K
|EURJPY.s
|2.8K
|GBPAUD.s
|2.1K
|GBPNZD.s
|3.9K
|AUDSGD
|1.3K
|AUDUSD.s
|1.6K
|EURCHF.s
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.68 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.04 USD
Макс. убыток в серии: -16.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AXPM-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
127
85%
100%
3.06
1.42
USD
USD
1%
1:500