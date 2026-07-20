- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
131
盈利交易:
113 (86.25%)
亏损交易:
18 (13.74%)
最好交易:
16.68 USD
最差交易:
-14.82 USD
毛利:
276.78 USD (26 927 pips)
毛利亏损:
-87.55 USD (10 595 pips)
最大连续赢利:
25 (28.04 USD)
最大连续盈利:
40.71 USD (9)
夏普比率:
0.38
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.49%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.17
长期交易:
69 (52.67%)
短期交易:
62 (47.33%)
利润因子:
3.16
预期回报:
1.44 USD
平均利润:
2.45 USD
平均损失:
-4.86 USD
最大连续失误:
2 (-16.94 USD)
最大连续亏损:
-16.94 USD (2)
每月增长:
1.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
16.94 USD (0.17%)
相对跌幅:
结余:
0.15% (14.82 USD)
净值:
1.30% (132.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF.s
|32
|EURJPY.s
|27
|GBPAUD.s
|24
|GBPNZD.s
|17
|AUDSGD
|16
|AUDUSD.s
|11
|EURCHF.s
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF.s
|50
|EURJPY.s
|35
|GBPAUD.s
|27
|GBPNZD.s
|29
|AUDSGD
|11
|AUDUSD.s
|17
|EURCHF.s
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF.s
|2.9K
|EURJPY.s
|2.8K
|GBPAUD.s
|2.1K
|GBPNZD.s
|3.9K
|AUDSGD
|1.5K
|AUDUSD.s
|1.6K
|EURCHF.s
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.68 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +28.04 USD
最大连续亏损: -16.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AXPM-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
131
86%
100%
3.16
1.44
USD
USD
1%
1:500