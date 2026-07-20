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Сигналы / MetaTrader 5 / LFX STABLE
Lee Yeongjae

LFX STABLE

Lee Yeongjae
Lee Yeongjae

Lee Yeongjae

0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 8%
LiteFinance-MT5-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
75 (84.26%)
Убыточных трейдов:
14 (15.73%)
Лучший трейд:
52.87 USD
Худший трейд:
-28.74 USD
Общая прибыль:
435.14 USD (18 049 pips)
Общий убыток:
-149.28 USD (6 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (123.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.26 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
98.09%
Макс. загрузка депозита:
7.58%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
43 (48.31%)
Коротких трейдов:
46 (51.69%)
Профит фактор:
2.91
Мат. ожидание:
3.21 USD
Средняя прибыль:
5.80 USD
Средний убыток:
-10.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-54.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.83 USD (2)
Прирост в месяц:
4.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.52 USD
Максимальная:
55.09 USD (1.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.45% (55.48 USD)
По эквити:
5.05% (196.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD_o 40
GBPUSD_o 25
GBPAUD_o 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD_o 107
GBPUSD_o 96
GBPAUD_o 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD_o 5.1K
GBPUSD_o 3.8K
GBPAUD_o 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.87 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +123.26 USD
Макс. убыток в серии: -54.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.20 06:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LFX STABLE
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
3.9K
USD
10
100%
89
84%
98%
2.91
3.21
USD
5%
1:100
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