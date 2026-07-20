- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
75 (84.26%)
Убыточных трейдов:
14 (15.73%)
Лучший трейд:
52.87 USD
Худший трейд:
-28.74 USD
Общая прибыль:
435.14 USD (18 049 pips)
Общий убыток:
-149.28 USD (6 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (123.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.26 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
98.09%
Макс. загрузка депозита:
7.58%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
43 (48.31%)
Коротких трейдов:
46 (51.69%)
Профит фактор:
2.91
Мат. ожидание:
3.21 USD
Средняя прибыль:
5.80 USD
Средний убыток:
-10.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-54.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.83 USD (2)
Прирост в месяц:
4.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.52 USD
Максимальная:
55.09 USD (1.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.45% (55.48 USD)
По эквити:
5.05% (196.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD_o
|40
|GBPUSD_o
|25
|GBPAUD_o
|24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD_o
|107
|GBPUSD_o
|96
|GBPAUD_o
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD_o
|5.1K
|GBPUSD_o
|3.8K
|GBPAUD_o
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.87 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +123.26 USD
Макс. убыток в серии: -54.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
10
100%
89
84%
98%
2.91
3.21
USD
USD
5%
1:100