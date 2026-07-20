- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
90
盈利交易:
76 (84.44%)
亏损交易:
14 (15.56%)
最好交易:
52.87 USD
最差交易:
-28.74 USD
毛利:
437.58 USD (18 170 pips)
毛利亏损:
-150.45 USD (6 800 pips)
最大连续赢利:
15 (123.26 USD)
最大连续盈利:
123.26 USD (15)
夏普比率:
0.36
交易活动:
98.09%
最大入金加载:
10.32%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.21
长期交易:
43 (47.78%)
短期交易:
47 (52.22%)
利润因子:
2.91
预期回报:
3.19 USD
平均利润:
5.76 USD
平均损失:
-10.75 USD
最大连续失误:
2 (-54.83 USD)
最大连续亏损:
-54.83 USD (2)
每月增长:
4.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.52 USD
最大值:
55.09 USD (1.44%)
相对跌幅:
结余:
1.45% (55.48 USD)
净值:
5.74% (222.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD_o
|41
|GBPUSD_o
|25
|GBPAUD_o
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD_o
|110
|GBPUSD_o
|96
|GBPAUD_o
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD_o
|5.3K
|GBPUSD_o
|3.8K
|GBPAUD_o
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.87 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +123.26 USD
最大连续亏损: -54.83 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
11
100%
90
84%
98%
2.90
3.19
USD
USD
6%
1:100