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Сигналы / MetaTrader 4 / GrassbergMiner
Nyoman Agus Mertawidana

GrassbergMiner

Nyoman Agus Mertawidana
Nyoman Agus Mertawidana

Nyoman Agus Mertawidana

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 54%
VantageMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
48 (63.15%)
Убыточных трейдов:
28 (36.84%)
Лучший трейд:
62.22 USD
Худший трейд:
-40.77 USD
Общая прибыль:
466.84 USD (40 913 pips)
Общий убыток:
-240.24 USD (23 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (94.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.68 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
14.21%
Макс. загрузка депозита:
9.61%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.45
Длинных трейдов:
55 (72.37%)
Коротких трейдов:
21 (27.63%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
9.73 USD
Средний убыток:
-8.58 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-50.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.56 USD (3)
Прирост в месяц:
54.04%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
62.88 USD
Максимальная:
65.69 USD (12.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.58% (62.88 USD)
По эквити:
23.83% (106.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 227
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.22 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +94.68 USD
Макс. убыток в серии: -50.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 20:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 00:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 21:12
Share of trading days is too low
2026.07.20 21:12
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 20:10
Share of trading days is too low
2026.07.20 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 06:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 06:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 06:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.20 06:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 06:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GrassbergMiner
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
501
USD
4
97%
76
63%
14%
1.94
2.98
USD
24%
1:500
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