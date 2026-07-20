- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
48 (63.15%)
Убыточных трейдов:
28 (36.84%)
Лучший трейд:
62.22 USD
Худший трейд:
-40.77 USD
Общая прибыль:
466.84 USD (40 913 pips)
Общий убыток:
-240.24 USD (23 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (94.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.68 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
14.21%
Макс. загрузка депозита:
9.61%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.45
Длинных трейдов:
55 (72.37%)
Коротких трейдов:
21 (27.63%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
9.73 USD
Средний убыток:
-8.58 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-50.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.56 USD (3)
Прирост в месяц:
54.04%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
62.88 USD
Максимальная:
65.69 USD (12.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.58% (62.88 USD)
По эквити:
23.83% (106.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|227
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.22 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +94.68 USD
Макс. убыток в серии: -50.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
4
97%
76
63%
14%
1.94
2.98
USD
USD
24%
1:500