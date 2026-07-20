- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
53 (61.62%)
亏损交易:
33 (38.37%)
最好交易:
62.22 USD
最差交易:
-40.77 USD
毛利:
478.20 USD (42 077 pips)
毛利亏损:
-296.74 USD (29 464 pips)
最大连续赢利:
13 (95.75 USD)
最大连续盈利:
95.75 USD (13)
夏普比率:
0.13
交易活动:
13.13%
最大入金加载:
9.61%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.76
长期交易:
63 (73.26%)
短期交易:
23 (26.74%)
利润因子:
1.61
预期回报:
2.11 USD
平均利润:
9.02 USD
平均损失:
-8.99 USD
最大连续失误:
5 (-50.93 USD)
最大连续亏损:
-56.12 USD (3)
每月增长:
40.15%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
62.88 USD
最大值:
65.69 USD (12.14%)
相对跌幅:
结余:
12.58% (62.88 USD)
净值:
23.83% (106.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|181
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.22 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +95.75 USD
最大连续亏损: -50.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
455
USD
USD
4
97%
86
61%
13%
1.61
2.11
USD
USD
24%
1:500