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Nyoman Agus Mertawidana

GrassbergMiner

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4
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 40%
VantageMarkets-Live 5
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
86
盈利交易:
53 (61.62%)
亏损交易:
33 (38.37%)
最好交易:
62.22 USD
最差交易:
-40.77 USD
毛利:
478.20 USD (42 077 pips)
毛利亏损:
-296.74 USD (29 464 pips)
最大连续赢利:
13 (95.75 USD)
最大连续盈利:
95.75 USD (13)
夏普比率:
0.13
交易活动:
13.13%
最大入金加载:
9.61%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.76
长期交易:
63 (73.26%)
短期交易:
23 (26.74%)
利润因子:
1.61
预期回报:
2.11 USD
平均利润:
9.02 USD
平均损失:
-8.99 USD
最大连续失误:
5 (-50.93 USD)
最大连续亏损:
-56.12 USD (3)
每月增长:
40.15%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
62.88 USD
最大值:
65.69 USD (12.14%)
相对跌幅:
结余:
12.58% (62.88 USD)
净值:
23.83% (106.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 181
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +62.22 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +95.75 USD
最大连续亏损: -50.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 13:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.12 13:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 20:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 00:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 21:12
Share of trading days is too low
2026.07.20 21:12
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 20:10
Share of trading days is too low
2026.07.20 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 06:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 06:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 06:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.20 06:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 06:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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