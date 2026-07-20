- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
10 (71.42%)
Убыточных трейдов:
4 (28.57%)
Лучший трейд:
77.94 AUD
Худший трейд:
-27.07 AUD
Общая прибыль:
177.14 AUD (12 605 pips)
Общий убыток:
-47.79 AUD (3 350 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (65.75 AUD)
Макс. прибыль в серии:
80.98 AUD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
5.45%
Макс. загрузка депозита:
86.25%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.33
Длинных трейдов:
12 (85.71%)
Коротких трейдов:
2 (14.29%)
Профит фактор:
3.71
Мат. ожидание:
9.24 AUD
Средняя прибыль:
17.71 AUD
Средний убыток:
-11.95 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-34.19 AUD)
Макс. убыток в серии:
-34.19 AUD (2)
Прирост в месяц:
21.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
38.82 AUD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (38.82 AUD)
По эквити:
3.80% (25.56 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.94 AUD
Худший трейд: -27 AUD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +65.75 AUD
Макс. убыток в серии: -34.19 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageGlobalPrimeAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
59 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
743
AUD
AUD
3
100%
14
71%
5%
3.70
9.24
AUD
AUD
6%
1:30