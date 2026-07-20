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Сигналы / MetaTrader 5 / Breaksmith
Truong Nguyen

Breaksmith

Truong Nguyen
Truong Nguyen

Truong Nguyen

5 (1)
I am an independent algorithmic trading developer who has also been trading discretionary since 2008.
I am a certified Elliott Wave technician with a deep knowledge and understanding of market structure.
4 продукта 3 сигнала
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 59 USD в месяц
прирост с 2026 21%
VantageGlobalPrimeAU-Live
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
10 (71.42%)
Убыточных трейдов:
4 (28.57%)
Лучший трейд:
77.94 AUD
Худший трейд:
-27.07 AUD
Общая прибыль:
177.14 AUD (12 605 pips)
Общий убыток:
-47.79 AUD (3 350 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (65.75 AUD)
Макс. прибыль в серии:
80.98 AUD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
5.45%
Макс. загрузка депозита:
86.25%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.33
Длинных трейдов:
12 (85.71%)
Коротких трейдов:
2 (14.29%)
Профит фактор:
3.71
Мат. ожидание:
9.24 AUD
Средняя прибыль:
17.71 AUD
Средний убыток:
-11.95 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-34.19 AUD)
Макс. убыток в серии:
-34.19 AUD (2)
Прирост в месяц:
21.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
38.82 AUD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (38.82 AUD)
По эквити:
3.80% (25.56 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 98
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.94 AUD
Худший трейд: -27 AUD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +65.75 AUD
Макс. убыток в серии: -34.19 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageGlobalPrimeAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Breaksmith Version 2.2

Balanced Profile

News Filter On 45/30

Нет отзывов
2026.08.05 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 03:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 18:53
Share of trading days is too low
2026.07.21 18:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 18:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 06:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 06:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 06:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.20 06:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 06:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Breaksmith
59 USD в месяц
21%
0
0
USD
743
AUD
3
100%
14
71%
5%
3.70
9.24
AUD
6%
1:30
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