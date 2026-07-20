- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
11 (68.75%)
亏损交易:
5 (31.25%)
最好交易:
77.94 AUD
最差交易:
-42.48 AUD
毛利:
180.41 AUD (12 836 pips)
毛利亏损:
-90.27 AUD (6 350 pips)
最大连续赢利:
6 (65.75 AUD)
最大连续盈利:
80.98 AUD (2)
夏普比率:
0.24
交易活动:
6.48%
最大入金加载:
86.25%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.12
长期交易:
14 (87.50%)
短期交易:
2 (12.50%)
利润因子:
2.00
预期回报:
5.63 AUD
平均利润:
16.40 AUD
平均损失:
-18.05 AUD
最大连续失误:
2 (-34.19 AUD)
最大连续亏损:
-42.48 AUD (1)
每月增长:
14.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
42.48 AUD (5.72%)
相对跌幅:
结余:
5.62% (38.82 AUD)
净值:
5.02% (37.50 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.94 AUD
最差交易: -42 AUD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +65.75 AUD
最大连续亏损: -34.19 AUD
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赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月59 USD
15%
0
0
USD
USD
704
AUD
AUD
4
100%
16
68%
6%
1.99
5.63
AUD
AUD
6%
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