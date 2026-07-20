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Puguh Andrie Setia Aji

BTC Smart Hunter low Risk

Puguh Andrie Setia Aji
Puguh Andrie Setia Aji

Puguh Andrie Setia Aji

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 26%
Exness-MT5Real28
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
77 (85.55%)
Убыточных трейдов:
13 (14.44%)
Лучший трейд:
18.07 USD
Худший трейд:
-45.64 USD
Общая прибыль:
269.34 USD (301 422 pips)
Общий убыток:
-56.67 USD (62 961 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (45.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.88 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
7.59%
Макс. загрузка депозита:
3.35%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
4.41
Длинных трейдов:
60 (66.67%)
Коротких трейдов:
30 (33.33%)
Профит фактор:
4.75
Мат. ожидание:
2.36 USD
Средняя прибыль:
3.50 USD
Средний убыток:
-4.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.64 USD (1)
Прирост в месяц:
25.66%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
48.17 USD (4.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.02% (48.17 USD)
По эквити:
5.36% (48.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 213
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 238K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.07 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +45.49 USD
Макс. убыток в серии: -1.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 2
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Нет отзывов
2026.08.09 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 12:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.07.28 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 17:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.26 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 16:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.26 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 15:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.26 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 14:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.26 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 13:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.26 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 04:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 19:25
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.23 18:25
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 15:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 14:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BTC Smart Hunter low Risk
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
965
USD
4
41%
90
85%
8%
4.75
2.36
USD
5%
1:500
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