- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
77 (85.55%)
Убыточных трейдов:
13 (14.44%)
Лучший трейд:
18.07 USD
Худший трейд:
-45.64 USD
Общая прибыль:
269.34 USD (301 422 pips)
Общий убыток:
-56.67 USD (62 961 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (45.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.88 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
7.59%
Макс. загрузка депозита:
3.35%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
4.41
Длинных трейдов:
60 (66.67%)
Коротких трейдов:
30 (33.33%)
Профит фактор:
4.75
Мат. ожидание:
2.36 USD
Средняя прибыль:
3.50 USD
Средний убыток:
-4.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.64 USD (1)
Прирост в месяц:
25.66%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
48.17 USD (4.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.02% (48.17 USD)
По эквити:
5.36% (48.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|213
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|238K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.07 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +45.49 USD
Макс. убыток в серии: -1.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
965
USD
USD
4
41%
90
85%
8%
4.75
2.36
USD
USD
5%
1:500