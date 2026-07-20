- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
96
盈利交易:
81 (84.37%)
亏损交易:
15 (15.63%)
最好交易:
18.07 USD
最差交易:
-45.64 USD
毛利:
284.55 USD (318 330 pips)
毛利亏损:
-147.24 USD (163 583 pips)
最大连续赢利:
17 (45.49 USD)
最大连续盈利:
66.88 USD (13)
夏普比率:
0.18
交易活动:
9.80%
最大入金加载:
3.35%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
1.82
长期交易:
60 (62.50%)
短期交易:
36 (37.50%)
利润因子:
1.93
预期回报:
1.43 USD
平均利润:
3.51 USD
平均损失:
-9.82 USD
最大连续失误:
3 (-1.77 USD)
最大连续亏损:
-45.64 USD (1)
每月增长:
15.85%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
75.36 USD (7.06%)
相对跌幅:
结余:
7.81% (75.36 USD)
净值:
5.36% (48.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|137
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|155K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.07 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +45.49 USD
最大连续亏损: -1.77 USD
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结余
周
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交易
赢%
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PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
890
USD
USD
4
41%
96
84%
10%
1.93
1.43
USD
USD
8%
1:500