- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
42 (39.62%)
Убыточных трейдов:
64 (60.38%)
Лучший трейд:
21.84 USD
Худший трейд:
-92.72 USD
Общая прибыль:
291.90 USD (1 307 661 pips)
Общий убыток:
-738.10 USD (3 748 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (47.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.35 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.28
Торговая активность:
14.15%
Макс. загрузка депозита:
1.06%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.83
Длинных трейдов:
54 (50.94%)
Коротких трейдов:
52 (49.06%)
Профит фактор:
0.40
Мат. ожидание:
-4.21 USD
Средняя прибыль:
6.95 USD
Средний убыток:
-11.53 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-178.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-227.74 USD (10)
Прирост в месяц:
-2.22%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
526.68 USD
Максимальная:
535.06 USD (17.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.79% (535.06 USD)
По эквити:
1.26% (31.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-446
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-2.4M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.84 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +47.35 USD
Макс. убыток в серии: -178.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
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CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
Trading on BTC Only.
No martingale, no grid system
With proper SL en TP.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-15%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
8
98%
106
39%
14%
0.39
-4.21
USD
USD
18%
1:500