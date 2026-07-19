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Сигналы / MetaTrader 5 / CARRO CWDT BTC
Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

CARRO CWDT BTC

Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe
Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -15%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
42 (39.62%)
Убыточных трейдов:
64 (60.38%)
Лучший трейд:
21.84 USD
Худший трейд:
-92.72 USD
Общая прибыль:
291.90 USD (1 307 661 pips)
Общий убыток:
-738.10 USD (3 748 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (47.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.35 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.28
Торговая активность:
14.15%
Макс. загрузка депозита:
1.06%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.83
Длинных трейдов:
54 (50.94%)
Коротких трейдов:
52 (49.06%)
Профит фактор:
0.40
Мат. ожидание:
-4.21 USD
Средняя прибыль:
6.95 USD
Средний убыток:
-11.53 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-178.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-227.74 USD (10)
Прирост в месяц:
-2.22%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
526.68 USD
Максимальная:
535.06 USD (17.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.79% (535.06 USD)
По эквити:
1.26% (31.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -446
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -2.4M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.84 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +47.35 USD
Макс. убыток в серии: -178.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
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Trading on BTC Only.

No martingale, no grid system


With proper SL en TP.

Нет отзывов
2026.08.07 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.19 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CARRO CWDT BTC
30 USD в месяц
-15%
0
0
USD
2.6K
USD
8
98%
106
39%
14%
0.39
-4.21
USD
18%
1:500
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