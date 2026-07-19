- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
106
盈利交易:
42 (39.62%)
亏损交易:
64 (60.38%)
最好交易:
21.84 USD
最差交易:
-92.72 USD
毛利:
291.90 USD (1 307 661 pips)
毛利亏损:
-738.10 USD (3 748 599 pips)
最大连续赢利:
7 (47.35 USD)
最大连续盈利:
47.35 USD (7)
夏普比率:
-0.28
交易活动:
14.15%
最大入金加载:
1.06%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.83
长期交易:
54 (50.94%)
短期交易:
52 (49.06%)
利润因子:
0.40
预期回报:
-4.21 USD
平均利润:
6.95 USD
平均损失:
-11.53 USD
最大连续失误:
12 (-178.24 USD)
最大连续亏损:
-227.74 USD (10)
每月增长:
-2.22%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
526.68 USD
最大值:
535.06 USD (17.79%)
相对跌幅:
结余:
17.79% (535.06 USD)
净值:
1.26% (31.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-446
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-2.4M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.84 USD
最差交易: -93 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +47.35 USD
最大连续亏损: -178.24 USD
Trading on BTC Only.
No martingale, no grid system
With proper SL en TP.
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-15%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
8
98%
106
39%
14%
0.39
-4.21
USD
USD
18%
1:500