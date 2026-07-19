- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
28 (80.00%)
Убыточных трейдов:
7 (20.00%)
Лучший трейд:
4.10 USD
Худший трейд:
-2.53 USD
Общая прибыль:
36.10 USD (4 762 pips)
Общий убыток:
-8.43 USD (1 074 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
94.97%
Макс. загрузка депозита:
9.73%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.91
Длинных трейдов:
18 (51.43%)
Коротких трейдов:
17 (48.57%)
Профит фактор:
4.28
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.29 USD
Средний убыток:
-1.20 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.53 USD (1)
Прирост в месяц:
27.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
3.50 USD (2.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.82% (3.53 USD)
По эквити:
18.54% (22.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|13
|AUDCAD
|9
|GBPNZD
|5
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|2
|USDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF
|8
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|6
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|1
|USDCAD
|0
|EURNZD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF
|761
|AUDCAD
|1.1K
|GBPNZD
|1.1K
|AUDUSD
|440
|USDJPY
|194
|USDCAD
|50
|EURNZD
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.10 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.87 USD
Макс. убыток в серии: -0.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
Headway-Real
|3.00 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
128
USD
USD
4
100%
35
80%
95%
4.28
0.79
USD
USD
19%
1:500