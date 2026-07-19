- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
30 (78.94%)
亏损交易:
8 (21.05%)
最好交易:
4.10 USD
最差交易:
-2.53 USD
毛利:
37.80 USD (5 060 pips)
毛利亏损:
-8.70 USD (1 083 pips)
最大连续赢利:
6 (8.87 USD)
最大连续盈利:
9.53 USD (4)
夏普比率:
0.57
交易活动:
94.97%
最大入金加载:
9.73%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.31
长期交易:
20 (52.63%)
短期交易:
18 (47.37%)
利润因子:
4.34
预期回报:
0.77 USD
平均利润:
1.26 USD
平均损失:
-1.09 USD
最大连续失误:
2 (-0.17 USD)
最大连续亏损:
-2.53 USD (1)
每月增长:
29.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
3.50 USD (2.80%)
相对跌幅:
结余:
2.82% (3.53 USD)
净值:
18.54% (22.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|13
|AUDCAD
|9
|GBPNZD
|5
|AUDUSD
|4
|EURNZD
|4
|USDJPY
|2
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHF
|8
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|6
|AUDUSD
|4
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHF
|761
|AUDCAD
|1.1K
|GBPNZD
|1.1K
|AUDUSD
|440
|EURNZD
|271
|USDJPY
|194
|USDCAD
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.10 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.87 USD
最大连续亏损: -0.17 USD
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成长
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
29%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
4
100%
38
78%
95%
4.34
0.77
USD
USD
19%
1:500