- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
48 (73.84%)
Убыточных трейдов:
17 (26.15%)
Лучший трейд:
8.72 USD
Худший трейд:
-10.24 USD
Общая прибыль:
97.53 USD (24 956 pips)
Общий убыток:
-79.79 USD (51 711 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (10.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.92 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
17.10%
Макс. загрузка депозита:
93.73%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
35 (53.85%)
Коротких трейдов:
30 (46.15%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-4.69 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.27 USD (3)
Прирост в месяц:
3.66%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.82 USD
Максимальная:
35.29 USD (7.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.01% (35.26 USD)
По эквити:
4.79% (24.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|AUDUSD
|8
|BTCUSD
|6
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|23
|AUDUSD
|2
|BTCUSD
|-6
|EURUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.8K
|AUDUSD
|78
|BTCUSD
|-28K
|EURUSD
|-131
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.72 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.52 USD
Макс. убыток в серии: -20.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
503
USD
USD
4
89%
65
73%
17%
1.22
0.27
USD
USD
7%
1:500