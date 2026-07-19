信号暂时禁止新订阅
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
48 (70.58%)
亏损交易:
20 (29.41%)
最好交易:
8.72 USD
最差交易:
-10.92 USD
毛利:
97.53 USD (24 956 pips)
毛利亏损:
-110.65 USD (53 245 pips)
最大连续赢利:
10 (10.52 USD)
最大连续盈利:
34.92 USD (8)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
15.73%
最大入金加载:
93.73%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
38 (55.88%)
短期交易:
30 (44.12%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
2.03 USD
平均损失:
-5.53 USD
最大连续失误:
3 (-30.68 USD)
最大连续亏损:
-30.68 USD (3)
每月增长:
-2.71%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
16.82 USD
最大值:
35.29 USD (7.01%)
相对跌幅:
结余:
7.01% (35.26 USD)
净值:
4.79% (24.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|AUDUSD
|8
|BTCUSD
|6
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-8
|AUDUSD
|2
|BTCUSD
|-6
|EURUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|226
|AUDUSD
|78
|BTCUSD
|-28K
|EURUSD
|-131
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.72 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +10.52 USD
最大连续亏损: -30.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradingProInternational-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论