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Сигналы / MetaTrader 5 / CONFLUENCE Broker FxPro
Meric Gocgun

CONFLUENCE Broker FxPro

Meric Gocgun
Meric Gocgun

Meric Gocgun

With 15 years in forex markets and recent years focused on algorithmic systems, I run Confluence FX, where I build and trade probability-based trading systems.
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -2%
FxPro-MT5 Live02
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
73 (49.32%)
Убыточных трейдов:
75 (50.68%)
Лучший трейд:
69.74 USD
Худший трейд:
-22.04 USD
Общая прибыль:
787.75 USD (18 914 pips)
Общий убыток:
-809.23 USD (24 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (40.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.83 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
51.76%
Макс. загрузка депозита:
25.96%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
43 (29.05%)
Коротких трейдов:
105 (70.95%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
10.79 USD
Средний убыток:
-10.79 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-120.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.46 USD (14)
Прирост в месяц:
-2.11%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
217.77 USD
Максимальная:
273.38 USD (25.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.75% (271.77 USD)
По эквити:
5.29% (41.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 21
USDJPY 13
GBPCAD 11
EURCHF 8
AUDNZD 8
NZDCHF 8
EURJPY 8
NZDCAD 7
CADJPY 7
GBPNZD 6
GBPUSD 6
EURAUD 5
EURCAD 5
AUDJPY 5
EURUSD 4
EURNZD 4
EURGBP 3
GBPAUD 3
NZDUSD 3
AUDCAD 3
GBPJPY 3
AUDCHF 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY -9
USDJPY -15
GBPCAD 85
EURCHF -76
AUDNZD -7
NZDCHF -29
EURJPY 52
NZDCAD 2
CADJPY 0
GBPNZD -40
GBPUSD -9
EURAUD 43
EURCAD -25
AUDJPY -12
EURUSD 11
EURNZD 37
EURGBP 5
GBPAUD 11
NZDUSD 17
AUDCAD -12
GBPJPY -10
AUDCHF -40
USDCAD -7
NZDJPY 1
CADCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY -2K
USDJPY -2.3K
GBPCAD 963
EURCHF 204
AUDNZD 183
NZDCHF -313
EURJPY -681
NZDCAD 202
CADJPY -428
GBPNZD -497
GBPUSD -81
EURAUD 549
EURCAD -218
AUDJPY -765
EURUSD 83
EURNZD 503
EURGBP -38
GBPAUD -13
NZDUSD 162
AUDCAD 303
GBPJPY -1.6K
AUDCHF -145
USDCAD -234
NZDJPY 103
CADCHF 318
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.74 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +40.48 USD
Макс. убыток в серии: -120.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-6
1.00 × 1
FxPro-MT5
5.95 × 13578
RoboForex-Pro
6.33 × 3
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Description:

A real trader, real results — wins and losses alike. Join the journey.

Confluence FX — Probability Engine

A fully automated, probability-based system trading major and cross pairs. Each trade is taken only when historical data shows a statistical edge; setups that don’t clear the quality threshold are filtered out.

Approach

Decision-making based on probability and expected value (EV)

Fixed, controlled risk and a defined stop loss on every trade

Trades only during high-liquidity sessions; avoids news and low-volume windows

No martingale, no grid, no averaging down

What to expect

A selective system: few but higher-quality trades, not constant activity

Losing trades and losing days are normal and shown transparently

Best copied on a low-spread ECN account with matching leverage

Why multiple broker versions?

This is the same strategy and the same system, published separately for each broker. Execution, spread, and pricing differ from broker to broker, so results are never identical — even with the same logic. Publishing per broker lets you follow the version that matches your own broker most closely, for the cleanest possible copy. Choose the one that fits your setup best.

Recommended: FxPro (Broker), minimum balance 500+ USD, leverage 1:500, VPS for 24/5 uptime.

Feel free to reach out anytime — I’m always happy to answer your questions.

Нет отзывов
2026.07.24 10:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 15:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 10:14
Share of trading days is too low
2026.07.20 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.19 02:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.19 02:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.19 02:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.19 02:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.19 02:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CONFLUENCE Broker FxPro
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
979
USD
4
67%
148
49%
52%
0.97
-0.15
USD
26%
1:500
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