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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|21
|USDJPY
|13
|GBPCAD
|11
|EURCHF
|8
|AUDNZD
|8
|NZDCHF
|8
|EURJPY
|8
|NZDCAD
|7
|CADJPY
|7
|GBPNZD
|6
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|5
|EURCAD
|5
|AUDJPY
|5
|EURUSD
|4
|EURNZD
|4
|EURGBP
|3
|GBPAUD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|-9
|USDJPY
|-15
|GBPCAD
|85
|EURCHF
|-76
|AUDNZD
|-7
|NZDCHF
|-29
|EURJPY
|52
|NZDCAD
|2
|CADJPY
|0
|GBPNZD
|-40
|GBPUSD
|-9
|EURAUD
|43
|EURCAD
|-25
|AUDJPY
|-12
|EURUSD
|11
|EURNZD
|37
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|11
|NZDUSD
|17
|AUDCAD
|-12
|GBPJPY
|-10
|AUDCHF
|-40
|USDCAD
|-7
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-2K
|USDJPY
|-2.3K
|GBPCAD
|963
|EURCHF
|204
|AUDNZD
|183
|NZDCHF
|-313
|EURJPY
|-681
|NZDCAD
|202
|CADJPY
|-428
|GBPNZD
|-497
|GBPUSD
|-81
|EURAUD
|549
|EURCAD
|-218
|AUDJPY
|-765
|EURUSD
|83
|EURNZD
|503
|EURGBP
|-38
|GBPAUD
|-13
|NZDUSD
|162
|AUDCAD
|303
|GBPJPY
|-1.6K
|AUDCHF
|-145
|USDCAD
|-234
|NZDJPY
|103
|CADCHF
|318
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5
|5.95 × 13578
|
RoboForex-Pro
|6.33 × 3
Description:
A real trader, real results — wins and losses alike. Join the journey.
Confluence FX — Probability Engine
A fully automated, probability-based system trading major and cross pairs. Each trade is taken only when historical data shows a statistical edge; setups that don’t clear the quality threshold are filtered out.
Approach
Decision-making based on probability and expected value (EV)
Fixed, controlled risk and a defined stop loss on every trade
Trades only during high-liquidity sessions; avoids news and low-volume windows
No martingale, no grid, no averaging down
What to expect
A selective system: few but higher-quality trades, not constant activity
Losing trades and losing days are normal and shown transparently
Best copied on a low-spread ECN account with matching leverage
Why multiple broker versions?
This is the same strategy and the same system, published separately for each broker. Execution, spread, and pricing differ from broker to broker, so results are never identical — even with the same logic. Publishing per broker lets you follow the version that matches your own broker most closely, for the cleanest possible copy. Choose the one that fits your setup best.
Recommended: FxPro (Broker), minimum balance 500+ USD, leverage 1:500, VPS for 24/5 uptime.
Feel free to reach out anytime — I’m always happy to answer your questions.
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