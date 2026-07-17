- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
22 (70.96%)
Убыточных трейдов:
9 (29.03%)
Лучший трейд:
25.67 USD
Худший трейд:
-6.96 USD
Общая прибыль:
64.85 USD (2 602 pips)
Общий убыток:
-42.45 USD (4 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (30.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.45 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
67.32%
Макс. загрузка депозита:
8.17%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
25 (80.65%)
Коротких трейдов:
6 (19.35%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
2.95 USD
Средний убыток:
-4.72 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-25.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.59 USD (4)
Прирост в месяц:
5.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.07 USD
Максимальная:
25.59 USD (10.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.05% (25.59 USD)
По эквити:
15.75% (79.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD#
|10
|AUDCAD#
|7
|GBPCHF#
|6
|AUDNZD#
|4
|NZDUSD#
|3
|USDCAD#
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD#
|4
|AUDCAD#
|6
|GBPCHF#
|7
|AUDNZD#
|2
|NZDUSD#
|2
|USDCAD#
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD#
|-1.7K
|AUDCAD#
|-1.4K
|GBPCHF#
|599
|AUDNZD#
|405
|NZDUSD#
|204
|USDCAD#
|99
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.67 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +30.45 USD
Макс. убыток в серии: -25.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
522
USD
USD
4
100%
31
70%
67%
1.52
0.72
USD
USD
16%
1:500