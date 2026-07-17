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Сигналы / MetaTrader 4 / Account 707
Ho Yeung Chan

Account 707

Ho Yeung Chan
Ho Yeung Chan

Ho Yeung Chan

Hi friends, I am an algo trader who is looking for long term positive cash flow returns.
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
XMGlobal-Real 251
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
22 (70.96%)
Убыточных трейдов:
9 (29.03%)
Лучший трейд:
25.67 USD
Худший трейд:
-6.96 USD
Общая прибыль:
64.85 USD (2 602 pips)
Общий убыток:
-42.45 USD (4 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (30.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.45 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
67.32%
Макс. загрузка депозита:
8.17%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
25 (80.65%)
Коротких трейдов:
6 (19.35%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
2.95 USD
Средний убыток:
-4.72 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-25.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.59 USD (4)
Прирост в месяц:
5.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.07 USD
Максимальная:
25.59 USD (10.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.05% (25.59 USD)
По эквити:
15.75% (79.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD# 10
AUDCAD# 7
GBPCHF# 6
AUDNZD# 4
NZDUSD# 3
USDCAD# 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD# 4
AUDCAD# 6
GBPCHF# 7
AUDNZD# 2
NZDUSD# 2
USDCAD# 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD# -1.7K
AUDCAD# -1.4K
GBPCHF# 599
AUDNZD# 405
NZDUSD# 204
USDCAD# 99
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.67 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +30.45 USD
Макс. убыток в серии: -25.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 00:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 02:07
Share of trading days is too low
2026.07.20 02:07
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 13:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.17 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Account 707
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
522
USD
4
100%
31
70%
67%
1.52
0.72
USD
16%
1:500
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