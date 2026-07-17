- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
25 (73.52%)
亏损交易:
9 (26.47%)
最好交易:
25.67 USD
最差交易:
-6.96 USD
毛利:
68.37 USD (2 905 pips)
毛利亏损:
-42.45 USD (4 383 pips)
最大连续赢利:
6 (30.45 USD)
最大连续盈利:
30.45 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
70.40%
最大入金加载:
8.17%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
20 小时
采收率:
1.01
长期交易:
26 (76.47%)
短期交易:
8 (23.53%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
2.73 USD
平均损失:
-4.72 USD
最大连续失误:
4 (-25.59 USD)
最大连续亏损:
-25.59 USD (4)
每月增长:
6.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.07 USD
最大值:
25.59 USD (10.05%)
相对跌幅:
结余:
10.05% (25.59 USD)
净值:
15.75% (79.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD#
|10
|GBPCHF#
|8
|AUDCAD#
|7
|AUDNZD#
|4
|NZDUSD#
|4
|USDCAD#
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD#
|4
|GBPCHF#
|10
|AUDCAD#
|6
|AUDNZD#
|2
|NZDUSD#
|3
|USDCAD#
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD#
|-1.7K
|GBPCHF#
|802
|AUDCAD#
|-1.4K
|AUDNZD#
|405
|NZDUSD#
|304
|USDCAD#
|99
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.67 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +30.45 USD
最大连续亏损: -25.59 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
526
USD
USD
4
100%
34
73%
70%
1.61
0.76
USD
USD
16%
1:500