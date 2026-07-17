信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Account 707
Ho Yeung Chan

Account 707

Ho Yeung Chan
Ho Yeung Chan

Ho Yeung Chan

Hi friends, I am an algo trader who is looking for long term positive cash flow returns.
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 6%
XMGlobal-Real 251
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
34
盈利交易:
25 (73.52%)
亏损交易:
9 (26.47%)
最好交易:
25.67 USD
最差交易:
-6.96 USD
毛利:
68.37 USD (2 905 pips)
毛利亏损:
-42.45 USD (4 383 pips)
最大连续赢利:
6 (30.45 USD)
最大连续盈利:
30.45 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
70.40%
最大入金加载:
8.17%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
20 小时
采收率:
1.01
长期交易:
26 (76.47%)
短期交易:
8 (23.53%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
2.73 USD
平均损失:
-4.72 USD
最大连续失误:
4 (-25.59 USD)
最大连续亏损:
-25.59 USD (4)
每月增长:
6.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.07 USD
最大值:
25.59 USD (10.05%)
相对跌幅:
结余:
10.05% (25.59 USD)
净值:
15.75% (79.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD# 10
GBPCHF# 8
AUDCAD# 7
AUDNZD# 4
NZDUSD# 4
USDCAD# 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD# 4
GBPCHF# 10
AUDCAD# 6
AUDNZD# 2
NZDUSD# 3
USDCAD# 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD# -1.7K
GBPCHF# 802
AUDCAD# -1.4K
AUDNZD# 405
NZDUSD# 304
USDCAD# 99
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +25.67 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +30.45 USD
最大连续亏损: -25.59 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 251 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.10 00:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 02:07
Share of trading days is too low
2026.07.20 02:07
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 13:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.17 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Account 707
每月30 USD
6%
0
0
USD
526
USD
4
100%
34
73%
70%
1.61
0.76
USD
16%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载