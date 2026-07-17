- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
828
Прибыльных трейдов:
525 (63.40%)
Убыточных трейдов:
303 (36.59%)
Лучший трейд:
4 448.58 USD
Худший трейд:
-4 912.82 USD
Общая прибыль:
239 878.68 USD (686 340 pips)
Общий убыток:
-214 441.65 USD (622 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (7 428.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 307.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
35.44%
Макс. загрузка депозита:
30.52%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
494 (59.66%)
Коротких трейдов:
334 (40.34%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
30.72 USD
Средняя прибыль:
456.91 USD
Средний убыток:
-707.73 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7 794.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 794.99 USD (6)
Прирост в месяц:
-2.19%
Годовой прогноз:
-26.59%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
694.56 USD
Максимальная:
25 893.40 USD (20.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.68% (25 893.40 USD)
По эквити:
2.29% (2 907.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|704
|WS30
|38
|NDX
|34
|SP500
|25
|GDAXI
|13
|GBPNZD
|7
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|WS30
|-563
|NDX
|30K
|SP500
|958
|GDAXI
|-4.8K
|GBPNZD
|429
|EURUSD
|747
|GBPUSD
|-14
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|23K
|WS30
|145
|NDX
|40K
|SP500
|249
|GDAXI
|-2.5K
|GBPNZD
|2.2K
|EURUSD
|794
|GBPUSD
|30
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 448.58 USD
Худший трейд: -4 913 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +7 428.34 USD
Макс. убыток в серии: -7 794.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 3
|0.00 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.09 × 34
|
Axi-US03-Live
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.00 × 26
|
VTMarkets-Live 6
|3.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|5.54 × 26
|
FusionMarkets-Demo
|8.26 × 1997
|
CAMarketsGlobal-Live
|15.57 × 7
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
41
13%
828
63%
35%
1.11
30.72
USD
USD
21%
1:200