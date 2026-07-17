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Сигналы / MetaTrader 4 / Blackspace
Tobias Zautner

Blackspace

Tobias Zautner
Tobias Zautner

Tobias Zautner

0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
Darwinex-Live-2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
828
Прибыльных трейдов:
525 (63.40%)
Убыточных трейдов:
303 (36.59%)
Лучший трейд:
4 448.58 USD
Худший трейд:
-4 912.82 USD
Общая прибыль:
239 878.68 USD (686 340 pips)
Общий убыток:
-214 441.65 USD (622 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (7 428.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 307.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
35.44%
Макс. загрузка депозита:
30.52%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
494 (59.66%)
Коротких трейдов:
334 (40.34%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
30.72 USD
Средняя прибыль:
456.91 USD
Средний убыток:
-707.73 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7 794.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 794.99 USD (6)
Прирост в месяц:
-2.19%
Годовой прогноз:
-26.59%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
694.56 USD
Максимальная:
25 893.40 USD (20.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.68% (25 893.40 USD)
По эквити:
2.29% (2 907.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 704
WS30 38
NDX 34
SP500 25
GDAXI 13
GBPNZD 7
EURUSD 4
GBPUSD 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.7K
WS30 -563
NDX 30K
SP500 958
GDAXI -4.8K
GBPNZD 429
EURUSD 747
GBPUSD -14
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 23K
WS30 145
NDX 40K
SP500 249
GDAXI -2.5K
GBPNZD 2.2K
EURUSD 794
GBPUSD 30
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 448.58 USD
Худший трейд: -4 913 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +7 428.34 USD
Макс. убыток в серии: -7 794.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Darwinex-Live-2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 3
0.00 × 9
FusionMarkets-Live
0.09 × 34
Axi-US03-Live
1.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.00 × 26
VTMarkets-Live 6
3.00 × 1
VTMarkets-Live 3
3.00 × 1
RoboForex-ProCent
5.54 × 26
FusionMarkets-Demo
8.26 × 1997
CAMarketsGlobal-Live
15.57 × 7
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Нет отзывов
2026.07.17 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 17:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.15% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.17 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Blackspace
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
125K
USD
41
13%
828
63%
35%
1.11
30.72
USD
21%
1:200
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