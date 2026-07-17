Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5 0.00 × 6 Darwinex-Live-2 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 3 0.00 × 9 FusionMarkets-Live 0.09 × 34 Axi-US03-Live 1.00 × 1 GoMarkets-Real 10 1.00 × 26 VTMarkets-Live 6 3.00 × 1 VTMarkets-Live 3 3.00 × 1 RoboForex-ProCent 5.54 × 26 FusionMarkets-Demo 8.26 × 1997 CAMarketsGlobal-Live 15.57 × 7 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика