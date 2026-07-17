- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
829
盈利交易:
525 (63.32%)
亏损交易:
304 (36.67%)
最好交易:
4 448.58 USD
最差交易:
-4 912.82 USD
毛利:
239 878.68 USD (686 340 pips)
毛利亏损:
-214 514.35 USD (622 412 pips)
最大连续赢利:
22 (7 428.34 USD)
最大连续盈利:
13 307.66 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
34.62%
最大入金加载:
30.52%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.98
长期交易:
495 (59.71%)
短期交易:
334 (40.29%)
利润因子:
1.12
预期回报:
30.60 USD
平均利润:
456.91 USD
平均损失:
-705.64 USD
最大连续失误:
6 (-7 794.99 USD)
最大连续亏损:
-7 794.99 USD (6)
每月增长:
-2.25%
年度预测:
-27.28%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
694.56 USD
最大值:
25 893.40 USD (20.68%)
相对跌幅:
结余:
20.68% (25 893.40 USD)
净值:
2.29% (2 907.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|704
|WS30
|39
|NDX
|34
|SP500
|25
|GDAXI
|13
|GBPNZD
|7
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|WS30
|-635
|NDX
|30K
|SP500
|958
|GDAXI
|-4.8K
|GBPNZD
|429
|EURUSD
|747
|GBPUSD
|-14
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|23K
|WS30
|73
|NDX
|40K
|SP500
|249
|GDAXI
|-2.5K
|GBPNZD
|2.2K
|EURUSD
|794
|GBPUSD
|30
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 448.58 USD
最差交易: -4 913 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +7 428.34 USD
最大连续亏损: -7 794.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 3
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.09 × 35
|
GoMarkets-Real 10
|0.96 × 27
|
Axi-US03-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|5.52 × 27
|
VTMarkets-Live 6
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|8.26 × 1998
|
CAMarketsGlobal-Live
|15.57 × 7
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
41
13%
829
63%
35%
1.11
30.60
USD
USD
21%
1:200