- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
23 (60.52%)
Убыточных трейдов:
15 (39.47%)
Лучший трейд:
244.79 USD
Худший трейд:
-70.45 USD
Общая прибыль:
689.22 USD (38 937 pips)
Общий убыток:
-305.92 USD (22 790 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (540.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
540.27 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
13.87%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
28 (73.68%)
Коротких трейдов:
10 (26.32%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
10.09 USD
Средняя прибыль:
29.97 USD
Средний убыток:
-20.39 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-183.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.34 USD (7)
Прирост в месяц:
12.92%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
212.92 USD
Максимальная:
212.92 USD (7.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.17% (212.66 USD)
По эквити:
3.88% (112.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|383
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +244.79 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +540.27 USD
Макс. убыток в серии: -183.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
3
92%
38
60%
14%
2.25
10.09
USD
USD
7%
1:500