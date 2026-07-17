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Сигналы / MetaTrader 5 / Buster Diamond Med Risk
Indra Yugi

Buster Diamond Med Risk

Indra Yugi
Indra Yugi

Indra Yugi

3.5 (6)
4 продукта 5 сигналов
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 93%
FPMarketsLtd-Live2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
103 (83.06%)
Убыточных трейдов:
21 (16.94%)
Лучший трейд:
9.18 USD
Худший трейд:
-5.24 USD
Общая прибыль:
142.35 USD (14 494 pips)
Общий убыток:
-86.72 USD (8 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (42.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.57 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
1.61%
Макс. загрузка депозита:
7.88%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
64 (51.61%)
Коротких трейдов:
60 (48.39%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
1.38 USD
Средний убыток:
-4.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.07 USD (2)
Прирост в месяц:
19.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
30.33 USD (22.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.03% (30.30 USD)
По эквити:
3.24% (3.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 56
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.18 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +42.57 USD
Макс. убыток в серии: -10.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLtd-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

https://www.mql5.com/en/market/product/175976?source=Unknown#description
Нет отзывов
2026.07.29 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 22:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 03:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 01:19
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.17 01:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Buster Diamond Med Risk
30 USD в месяц
93%
0
0
USD
116
USD
9
100%
124
83%
2%
1.64
0.45
USD
22%
1:500
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