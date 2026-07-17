- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
103 (83.06%)
Убыточных трейдов:
21 (16.94%)
Лучший трейд:
9.18 USD
Худший трейд:
-5.24 USD
Общая прибыль:
142.35 USD (14 494 pips)
Общий убыток:
-86.72 USD (8 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (42.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.57 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
1.61%
Макс. загрузка депозита:
7.88%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
64 (51.61%)
Коротких трейдов:
60 (48.39%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
1.38 USD
Средний убыток:
-4.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.07 USD (2)
Прирост в месяц:
19.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
30.33 USD (22.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.03% (30.30 USD)
По эквити:
3.24% (3.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.18 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +42.57 USD
Макс. убыток в серии: -10.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLtd-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
93%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
9
100%
124
83%
2%
1.64
0.45
USD
USD
22%
1:500