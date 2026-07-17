- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
128
盈利交易:
106 (82.81%)
亏损交易:
22 (17.19%)
最好交易:
9.18 USD
最差交易:
-5.29 USD
毛利:
149.59 USD (15 225 pips)
毛利亏损:
-92.13 USD (8 756 pips)
最大连续赢利:
30 (42.57 USD)
最大连续盈利:
42.57 USD (30)
夏普比率:
0.20
交易活动:
1.61%
最大入金加载:
7.94%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
1.89
长期交易:
68 (53.13%)
短期交易:
60 (46.88%)
利润因子:
1.62
预期回报:
0.45 USD
平均利润:
1.41 USD
平均损失:
-4.19 USD
最大连续失误:
2 (-10.07 USD)
最大连续亏损:
-10.07 USD (2)
每月增长:
20.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
30.33 USD (22.05%)
相对跌幅:
结余:
22.03% (30.30 USD)
净值:
3.24% (3.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|57
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.18 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +42.57 USD
最大连续亏损: -10.07 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
96%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
10
100%
128
82%
2%
1.62
0.45
USD
USD
22%
1:500