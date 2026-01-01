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Вы можете ознакомиться с другими сигналами Alexander Pavlenko: 30 Multi EA Trading Прирост 2 927% Подписчики 16 Недели 59 Трейды 401 Прибыльные 58% Профит фактор 1.40 Макс. просадка 33% 30 FXtrading Прирост 1 281% Подписчики 5 Недели 63 Трейды 307 Прибыльные 74% Профит фактор 2.78 Макс. просадка 14%

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