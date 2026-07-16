Этот сигнал использует стратегии пробоя и разворота для поиска торговых возможностей. Каждая сделка защищена Stop Loss, а Trailing Stop помогает фиксировать прибыль по мере движения цены.

Не используются стратегии Мартингейла, сетка (Grid) или другие высокорисковые методы восстановления. Риск контролируется в каждой сделке.

Перед подпиской убедитесь, что ваш брокер поддерживает хеджирование (Hedging).