- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
58 (76.31%)
Убыточных трейдов:
18 (23.68%)
Лучший трейд:
1 105.36 USD
Худший трейд:
-1 506.10 USD
Общая прибыль:
16 221.14 USD (56 502 pips)
Общий убыток:
-16 272.53 USD (54 627 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (2 217.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 347.86 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
50.81%
Макс. загрузка депозита:
38.82%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
29 (38.16%)
Коротких трейдов:
47 (61.84%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.68 USD
Средняя прибыль:
279.67 USD
Средний убыток:
-904.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2 944.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 944.59 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.05%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 017.56 USD
Максимальная:
3 501.25 USD (3.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.43% (3 485.96 USD)
По эквити:
2.27% (2 294.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|GBPUSD
|16
|NDX
|16
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|2.1K
|NDX
|-3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.2K
|GBPUSD
|964
|NDX
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 105.36 USD
Худший трейд: -1 506 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 217.51 USD
Макс. убыток в серии: -2 944.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.33 × 275
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 16
|
PrimeCodex-MT5
|2.31 × 36
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.86 × 21
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Этот сигнал использует стратегии пробоя и разворота для поиска торговых возможностей. Каждая сделка защищена Stop Loss, а Trailing Stop помогает фиксировать прибыль по мере движения цены.
Не используются стратегии Мартингейла, сетка (Grid) или другие высокорисковые методы восстановления. Риск контролируется в каждой сделке.
Перед подпиской убедитесь, что ваш брокер поддерживает хеджирование (Hedging).
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
4
97%
76
76%
51%
0.99
-0.68
USD
USD
3%
1:200