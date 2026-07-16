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Paul Eric Ceniza Pingkian

Sit Back n Relax

Paul Eric Ceniza Pingkian
Paul Eric Ceniza Pingkian

Paul Eric Ceniza Pingkian

1 тема
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -0%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
58 (76.31%)
Убыточных трейдов:
18 (23.68%)
Лучший трейд:
1 105.36 USD
Худший трейд:
-1 506.10 USD
Общая прибыль:
16 221.14 USD (56 502 pips)
Общий убыток:
-16 272.53 USD (54 627 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (2 217.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 347.86 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
50.81%
Макс. загрузка депозита:
38.82%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
29 (38.16%)
Коротких трейдов:
47 (61.84%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.68 USD
Средняя прибыль:
279.67 USD
Средний убыток:
-904.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2 944.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 944.59 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.05%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 017.56 USD
Максимальная:
3 501.25 USD (3.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.43% (3 485.96 USD)
По эквити:
2.27% (2 294.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 44
GBPUSD 16
NDX 16
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD 2.1K
NDX -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.2K
GBPUSD 964
NDX -1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 105.36 USD
Худший трейд: -1 506 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 217.51 USD
Макс. убыток в серии: -2 944.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.33 × 275
FXOpen-MT5
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 16
PrimeCodex-MT5
2.31 × 36
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.86 × 21
еще 16...
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Этот сигнал использует стратегии пробоя и разворота для поиска торговых возможностей. Каждая сделка защищена Stop Loss, а Trailing Stop помогает фиксировать прибыль по мере движения цены.

Не используются стратегии Мартингейла, сетка (Grid) или другие высокорисковые методы восстановления. Риск контролируется в каждой сделке.

Перед подпиской убедитесь, что ваш брокер поддерживает хеджирование (Hedging).

Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 16:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 11:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 10:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.07.16 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.16 10:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sit Back n Relax
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
100K
USD
4
97%
76
76%
51%
0.99
-0.68
USD
3%
1:200
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