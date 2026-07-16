- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
1 215
Прибыльных трейдов:
1 094 (90.04%)
Убыточных трейдов:
121 (9.96%)
Лучший трейд:
15.22 USD
Худший трейд:
-26.53 USD
Общая прибыль:
1 377.34 USD (517 778 pips)
Общий убыток:
-515.95 USD (61 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
99 (78.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.65 USD (78)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.28%
Последний трейд:
30 минут
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.12
Длинных трейдов:
523 (43.05%)
Коротких трейдов:
692 (56.95%)
Профит фактор:
2.67
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-4.26 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-41.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.10 USD (7)
Прирост в месяц:
14.13%
Годовой прогноз:
171.38%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.35 USD
Максимальная:
140.78 USD (8.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.60% (140.78 USD)
По эквити:
38.61% (605.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|158
|AUDCAD
|144
|EURJPY
|112
|EURCAD
|100
|USDCHF
|80
|GBPCAD
|71
|GBPAUD
|70
|GBPSGD
|61
|NZDCAD
|59
|NZDJPY
|53
|CADCHF
|43
|USDSGD
|40
|USDJPY
|35
|NZDUSD
|32
|EURGBP
|28
|GBPCHF
|26
|EURAUD
|23
|EURCHF
|15
|GBPUSD
|13
|GBPJPY
|11
|EURUSD
|9
|EURSGD
|9
|AUDCHF
|8
|NZDCHF
|8
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|103
|AUDCAD
|97
|EURJPY
|113
|EURCAD
|71
|USDCHF
|79
|GBPCAD
|12
|GBPAUD
|45
|GBPSGD
|14
|NZDCAD
|31
|NZDJPY
|22
|CADCHF
|33
|USDSGD
|6
|USDJPY
|79
|NZDUSD
|32
|EURGBP
|18
|GBPCHF
|31
|EURAUD
|-21
|EURCHF
|30
|GBPUSD
|13
|GBPJPY
|21
|EURUSD
|4
|EURSGD
|9
|AUDCHF
|16
|NZDCHF
|7
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|22K
|AUDCAD
|15K
|EURJPY
|19K
|EURCAD
|11K
|USDCHF
|6.4K
|GBPCAD
|8.6K
|GBPAUD
|7.3K
|GBPSGD
|4.3K
|NZDCAD
|4.7K
|NZDJPY
|3.8K
|CADCHF
|2.7K
|USDSGD
|2K
|USDJPY
|12K
|NZDUSD
|3.3K
|EURGBP
|1.4K
|GBPCHF
|2.9K
|EURAUD
|-1.4K
|EURCHF
|2.7K
|GBPUSD
|1.3K
|GBPJPY
|3.5K
|EURUSD
|1.2K
|EURSGD
|1.3K
|AUDCHF
|1.2K
|NZDCHF
|588
|USDCAD
|420
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.22 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 78
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +78.05 USD
Макс. убыток в серии: -41.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
83%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
19
96%
1 215
90%
100%
2.66
0.71
USD
USD
39%
1:500