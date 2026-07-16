СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Multi Hantec
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi Hantec

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 83%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 215
Прибыльных трейдов:
1 094 (90.04%)
Убыточных трейдов:
121 (9.96%)
Лучший трейд:
15.22 USD
Худший трейд:
-26.53 USD
Общая прибыль:
1 377.34 USD (517 778 pips)
Общий убыток:
-515.95 USD (61 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
99 (78.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.65 USD (78)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.28%
Последний трейд:
30 минут
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.12
Длинных трейдов:
523 (43.05%)
Коротких трейдов:
692 (56.95%)
Профит фактор:
2.67
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-4.26 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-41.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.10 USD (7)
Прирост в месяц:
14.13%
Годовой прогноз:
171.38%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.35 USD
Максимальная:
140.78 USD (8.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.60% (140.78 USD)
По эквити:
38.61% (605.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 158
AUDCAD 144
EURJPY 112
EURCAD 100
USDCHF 80
GBPCAD 71
GBPAUD 70
GBPSGD 61
NZDCAD 59
NZDJPY 53
CADCHF 43
USDSGD 40
USDJPY 35
NZDUSD 32
EURGBP 28
GBPCHF 26
EURAUD 23
EURCHF 15
GBPUSD 13
GBPJPY 11
EURUSD 9
EURSGD 9
AUDCHF 8
NZDCHF 8
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 103
AUDCAD 97
EURJPY 113
EURCAD 71
USDCHF 79
GBPCAD 12
GBPAUD 45
GBPSGD 14
NZDCAD 31
NZDJPY 22
CADCHF 33
USDSGD 6
USDJPY 79
NZDUSD 32
EURGBP 18
GBPCHF 31
EURAUD -21
EURCHF 30
GBPUSD 13
GBPJPY 21
EURUSD 4
EURSGD 9
AUDCHF 16
NZDCHF 7
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 22K
AUDCAD 15K
EURJPY 19K
EURCAD 11K
USDCHF 6.4K
GBPCAD 8.6K
GBPAUD 7.3K
GBPSGD 4.3K
NZDCAD 4.7K
NZDJPY 3.8K
CADCHF 2.7K
USDSGD 2K
USDJPY 12K
NZDUSD 3.3K
EURGBP 1.4K
GBPCHF 2.9K
EURAUD -1.4K
EURCHF 2.7K
GBPUSD 1.3K
GBPJPY 3.5K
EURUSD 1.2K
EURSGD 1.3K
AUDCHF 1.2K
NZDCHF 588
USDCAD 420
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.22 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 78
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +78.05 USD
Макс. убыток в серии: -41.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.03 03:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 02:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 10:09
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid Multi Hantec
50 USD в месяц
83%
0
0
USD
1.8K
USD
19
96%
1 215
90%
100%
2.66
0.71
USD
39%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.