- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 243
盈利交易:
1 118 (89.94%)
亏损交易:
125 (10.06%)
最好交易:
16.54 USD
最差交易:
-26.53 USD
毛利:
1 444.90 USD (528 688 pips)
毛利亏损:
-563.34 USD (69 557 pips)
最大连续赢利:
99 (78.05 USD)
最大连续盈利:
88.65 USD (78)
夏普比率:
0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.28%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
85
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.26
长期交易:
540 (43.44%)
短期交易:
703 (56.56%)
利润因子:
2.56
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
1.29 USD
平均损失:
-4.51 USD
最大连续失误:
9 (-41.39 USD)
最大连续亏损:
-52.10 USD (7)
每月增长:
13.34%
年度预测:
161.81%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2.35 USD
最大值:
140.78 USD (8.60%)
相对跌幅:
结余:
8.60% (140.78 USD)
净值:
38.61% (605.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|172
|AUDCAD
|145
|EURJPY
|112
|EURCAD
|102
|USDCHF
|82
|GBPCAD
|74
|GBPAUD
|70
|NZDCAD
|63
|GBPSGD
|61
|NZDJPY
|54
|CADCHF
|43
|USDSGD
|40
|USDJPY
|35
|NZDUSD
|32
|EURGBP
|28
|GBPCHF
|26
|EURAUD
|23
|EURCHF
|15
|GBPUSD
|14
|GBPJPY
|11
|EURUSD
|9
|EURSGD
|9
|AUDCHF
|8
|NZDCHF
|8
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|111
|AUDCAD
|97
|EURJPY
|113
|EURCAD
|72
|USDCHF
|82
|GBPCAD
|15
|GBPAUD
|45
|NZDCAD
|34
|GBPSGD
|14
|NZDJPY
|23
|CADCHF
|33
|USDSGD
|6
|USDJPY
|79
|NZDUSD
|32
|EURGBP
|18
|GBPCHF
|31
|EURAUD
|-21
|EURCHF
|30
|GBPUSD
|13
|GBPJPY
|21
|EURUSD
|4
|EURSGD
|9
|AUDCHF
|16
|NZDCHF
|7
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|23K
|AUDCAD
|15K
|EURJPY
|19K
|EURCAD
|11K
|USDCHF
|6.6K
|GBPCAD
|8.9K
|GBPAUD
|7.3K
|NZDCAD
|5.1K
|GBPSGD
|4.3K
|NZDJPY
|3.9K
|CADCHF
|2.7K
|USDSGD
|2K
|USDJPY
|12K
|NZDUSD
|3.3K
|EURGBP
|1.4K
|GBPCHF
|2.9K
|EURAUD
|-1.4K
|EURCHF
|2.7K
|GBPUSD
|1.3K
|GBPJPY
|3.5K
|EURUSD
|1.2K
|EURSGD
|1.3K
|AUDCHF
|1.2K
|NZDCHF
|588
|USDCAD
|420
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.54 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 78
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +78.05 USD
最大连续亏损: -41.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
86%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
19
96%
1 243
89%
100%
2.56
0.71
USD
USD
39%
1:500