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Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi Hantec

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增长自 2026 86%
HantecMarketsMU-MT5
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交易:
1 243
盈利交易:
1 118 (89.94%)
亏损交易:
125 (10.06%)
最好交易:
16.54 USD
最差交易:
-26.53 USD
毛利:
1 444.90 USD (528 688 pips)
毛利亏损:
-563.34 USD (69 557 pips)
最大连续赢利:
99 (78.05 USD)
最大连续盈利:
88.65 USD (78)
夏普比率:
0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.28%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
85
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.26
长期交易:
540 (43.44%)
短期交易:
703 (56.56%)
利润因子:
2.56
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
1.29 USD
平均损失:
-4.51 USD
最大连续失误:
9 (-41.39 USD)
最大连续亏损:
-52.10 USD (7)
每月增长:
13.34%
年度预测:
161.81%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2.35 USD
最大值:
140.78 USD (8.60%)
相对跌幅:
结余:
8.60% (140.78 USD)
净值:
38.61% (605.47 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 172
AUDCAD 145
EURJPY 112
EURCAD 102
USDCHF 82
GBPCAD 74
GBPAUD 70
NZDCAD 63
GBPSGD 61
NZDJPY 54
CADCHF 43
USDSGD 40
USDJPY 35
NZDUSD 32
EURGBP 28
GBPCHF 26
EURAUD 23
EURCHF 15
GBPUSD 14
GBPJPY 11
EURUSD 9
EURSGD 9
AUDCHF 8
NZDCHF 8
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 111
AUDCAD 97
EURJPY 113
EURCAD 72
USDCHF 82
GBPCAD 15
GBPAUD 45
NZDCAD 34
GBPSGD 14
NZDJPY 23
CADCHF 33
USDSGD 6
USDJPY 79
NZDUSD 32
EURGBP 18
GBPCHF 31
EURAUD -21
EURCHF 30
GBPUSD 13
GBPJPY 21
EURUSD 4
EURSGD 9
AUDCHF 16
NZDCHF 7
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 23K
AUDCAD 15K
EURJPY 19K
EURCAD 11K
USDCHF 6.6K
GBPCAD 8.9K
GBPAUD 7.3K
NZDCAD 5.1K
GBPSGD 4.3K
NZDJPY 3.9K
CADCHF 2.7K
USDSGD 2K
USDJPY 12K
NZDUSD 3.3K
EURGBP 1.4K
GBPCHF 2.9K
EURAUD -1.4K
EURCHF 2.7K
GBPUSD 1.3K
GBPJPY 3.5K
EURUSD 1.2K
EURSGD 1.3K
AUDCHF 1.2K
NZDCHF 588
USDCAD 420
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
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最好交易: +16.54 USD
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最大连续赢利: 78
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +78.05 USD
最大连续亏损: -41.39 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

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2026.08.03 03:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 02:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 10:09
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
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