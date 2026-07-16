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Signals / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Multi Hantec
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi Hantec

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 reviews
Reliability
18 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2026 82%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 204
Profit Trades:
1 084 (90.03%)
Loss Trades:
120 (9.97%)
Best trade:
15.22 USD
Worst trade:
-26.53 USD
Gross Profit:
1 363.45 USD (515 599 pips)
Gross Loss:
-515.80 USD (61 160 pips)
Maximum consecutive wins:
99 (78.05 USD)
Maximal consecutive profit:
88.65 USD (78)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
20.28%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
66
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
6.02
Long Trades:
516 (42.86%)
Short Trades:
688 (57.14%)
Profit Factor:
2.64
Expected Payoff:
0.70 USD
Average Profit:
1.26 USD
Average Loss:
-4.30 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-41.39 USD)
Maximal consecutive loss:
-52.10 USD (7)
Monthly growth:
13.75%
Annual Forecast:
166.84%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
2.35 USD
Maximal:
140.78 USD (8.60%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.60% (140.78 USD)
By Equity:
38.61% (605.47 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 153
AUDCAD 144
EURJPY 109
EURCAD 98
USDCHF 80
GBPCAD 71
GBPAUD 70
GBPSGD 61
NZDCAD 59
NZDJPY 52
CADCHF 43
USDSGD 40
USDJPY 35
NZDUSD 32
EURGBP 28
GBPCHF 26
EURAUD 23
EURCHF 15
GBPUSD 13
GBPJPY 11
EURUSD 9
EURSGD 9
AUDCHF 8
NZDCHF 8
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 99
AUDCAD 97
EURJPY 105
EURCAD 70
USDCHF 79
GBPCAD 12
GBPAUD 45
GBPSGD 14
NZDCAD 31
NZDJPY 21
CADCHF 33
USDSGD 6
USDJPY 79
NZDUSD 32
EURGBP 18
GBPCHF 31
EURAUD -21
EURCHF 30
GBPUSD 13
GBPJPY 21
EURUSD 4
EURSGD 9
AUDCHF 16
NZDCHF 7
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 21K
AUDCAD 15K
EURJPY 18K
EURCAD 11K
USDCHF 6.4K
GBPCAD 8.6K
GBPAUD 7.3K
GBPSGD 4.3K
NZDCAD 4.7K
NZDJPY 3.6K
CADCHF 2.7K
USDSGD 2K
USDJPY 12K
NZDUSD 3.3K
EURGBP 1.4K
GBPCHF 2.9K
EURAUD -1.4K
EURCHF 2.7K
GBPUSD 1.3K
GBPJPY 3.5K
EURUSD 1.2K
EURSGD 1.3K
AUDCHF 1.2K
NZDCHF 588
USDCAD 420
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +15.22 USD
Worst trade: -27 USD
Maximum consecutive wins: 78
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +78.05 USD
Maximal consecutive loss: -41.39 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "HantecMarketsMU-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.08.03 03:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 02:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 10:09
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Cryptowanlanid Multi Hantec
50 USD per month
82%
0
0
USD
1.8K
USD
18
96%
1 204
90%
100%
2.64
0.70
USD
39%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.