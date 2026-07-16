- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
21 (52.50%)
Убыточных трейдов:
19 (47.50%)
Лучший трейд:
183.78 USD
Худший трейд:
-185.65 USD
Общая прибыль:
1 050.97 USD (106 074 pips)
Общий убыток:
-1 084.70 USD (108 150 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (149.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.78 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.94%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
19 (47.50%)
Коротких трейдов:
21 (52.50%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.84 USD
Средняя прибыль:
50.05 USD
Средний убыток:
-57.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-190.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-329.70 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
283.19 USD
Максимальная:
561.83 USD (17.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.13% (561.80 USD)
По эквити:
13.74% (440.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +183.78 USD
Худший трейд: -186 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +149.41 USD
Макс. убыток в серии: -190.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
1
2.9K
USD
USD
3K
USD
USD
4
100%
40
52%
100%
0.96
-0.84
USD
USD
17%
1:500