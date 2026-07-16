- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
23 (52.27%)
亏损交易:
21 (47.73%)
最好交易:
183.78 USD
最差交易:
-185.65 USD
毛利:
1 056.15 USD (106 922 pips)
毛利亏损:
-1 117.98 USD (111 459 pips)
最大连续赢利:
5 (149.41 USD)
最大连续盈利:
183.78 USD (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.94%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.11
长期交易:
21 (47.73%)
短期交易:
23 (52.27%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-1.41 USD
平均利润:
45.92 USD
平均损失:
-53.24 USD
最大连续失误:
4 (-190.34 USD)
最大连续亏损:
-329.70 USD (2)
每月增长:
-2.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
283.19 USD
最大值:
561.83 USD (17.14%)
相对跌幅:
结余:
17.13% (561.80 USD)
净值:
13.74% (440.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +183.78 USD
最差交易: -186 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +149.41 USD
最大连续亏损: -190.34 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
1
2.9K
USD
USD
2.9K
USD
USD
4
100%
44
52%
100%
0.94
-1.41
USD
USD
17%
1:500