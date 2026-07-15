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Сигналы / MetaTrader 5 / Challenge USD 100k
Peter Lu

Challenge USD 100k

Peter Lu
Peter Lu

Peter Lu

1 тема 10 комментариев
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 4%
FTMO-Server
1:30
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
675
Прибыльных трейдов:
633 (93.77%)
Убыточных трейдов:
42 (6.22%)
Лучший трейд:
148.30 USD
Худший трейд:
-68.25 USD
Общая прибыль:
5 144.19 USD (306 048 pips)
Общий убыток:
-1 374.71 USD (131 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
240 (2 712.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 712.45 USD (240)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
65.53%
Макс. загрузка депозита:
17.87%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
201
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
5.86
Длинных трейдов:
512 (75.85%)
Коротких трейдов:
163 (24.15%)
Профит фактор:
3.74
Мат. ожидание:
5.58 USD
Средняя прибыль:
8.13 USD
Средний убыток:
-32.73 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-469.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-469.46 USD (12)
Прирост в месяц:
3.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
642.98 USD (0.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.62% (643.28 USD)
По эквити:
1.39% (1 437.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 675
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 174K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.30 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 240
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +2 712.45 USD
Макс. убыток в серии: -469.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.17 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 22:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 22:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Challenge USD 100k
50 USD в месяц
4%
0
0
USD
104K
USD
4
0%
675
93%
66%
3.74
5.58
USD
1%
1:30
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