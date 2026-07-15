- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
675
Прибыльных трейдов:
633 (93.77%)
Убыточных трейдов:
42 (6.22%)
Лучший трейд:
148.30 USD
Худший трейд:
-68.25 USD
Общая прибыль:
5 144.19 USD (306 048 pips)
Общий убыток:
-1 374.71 USD (131 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
240 (2 712.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 712.45 USD (240)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
65.53%
Макс. загрузка депозита:
17.87%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
201
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
5.86
Длинных трейдов:
512 (75.85%)
Коротких трейдов:
163 (24.15%)
Профит фактор:
3.74
Мат. ожидание:
5.58 USD
Средняя прибыль:
8.13 USD
Средний убыток:
-32.73 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-469.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-469.46 USD (12)
Прирост в месяц:
3.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
642.98 USD (0.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.62% (643.28 USD)
По эквити:
1.39% (1 437.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|675
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|174K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.30 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 240
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +2 712.45 USD
Макс. убыток в серии: -469.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
4
0%
675
93%
66%
3.74
5.58
USD
USD
1%
1:30