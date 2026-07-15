- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
736
盈利交易:
694 (94.29%)
亏损交易:
42 (5.71%)
最好交易:
148.30 USD
最差交易:
-68.25 USD
毛利:
5 487.71 USD (339 432 pips)
毛利亏损:
-1 376.95 USD (131 966 pips)
最大连续赢利:
240 (2 712.45 USD)
最大连续盈利:
2 712.45 USD (240)
夏普比率:
0.35
交易活动:
68.95%
最大入金加载:
17.87%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
195
平均持有时间:
4 小时
采收率:
6.39
长期交易:
550 (74.73%)
短期交易:
186 (25.27%)
利润因子:
3.99
预期回报:
5.59 USD
平均利润:
7.91 USD
平均损失:
-32.78 USD
最大连续失误:
12 (-469.46 USD)
最大连续亏损:
-469.46 USD (12)
每月增长:
4.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
642.98 USD (0.62%)
相对跌幅:
结余:
0.62% (643.28 USD)
净值:
1.39% (1 437.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|736
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|207K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.30 USD
最差交易: -68 USD
最大连续赢利: 240
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +2 712.45 USD
最大连续亏损: -469.46 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
5
0%
736
94%
69%
3.98
5.59
USD
USD
1%
1:30