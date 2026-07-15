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Сигналы / MetaTrader 5 / Cuanin AUDCAD V069201t
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin AUDCAD V069201t

Yusuf Al Rasyid Dahlan
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Yusuf Al Rasyid Dahlan

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
VTMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
18 (64.28%)
Убыточных трейдов:
10 (35.71%)
Лучший трейд:
4.36 USD
Худший трейд:
-4.33 USD
Общая прибыль:
30.13 USD (2 710 pips)
Общий убыток:
-15.67 USD (2 197 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (4.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.73 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
82.30%
Макс. загрузка депозита:
2.14%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.71
Длинных трейдов:
14 (50.00%)
Коротких трейдов:
14 (50.00%)
Профит фактор:
1.92
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
1.67 USD
Средний убыток:
-1.57 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.33 USD (1)
Прирост в месяц:
2.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.33 USD (0.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.88% (5.33 USD)
По эквити:
3.45% (20.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD-STD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD-STD 14
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD-STD 513
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.36 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.77 USD
Макс. убыток в серии: -4.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.24 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 00:03
Share of trading days is too low
2026.07.16 00:03
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 23:03
Share of trading days is too low
2026.07.15 23:03
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 10:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 10:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.15 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cuanin AUDCAD V069201t
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
611
USD
4
0%
28
64%
82%
1.92
0.52
USD
3%
1:500
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