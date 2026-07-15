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Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin AUDCAD V069201t

Yusuf Al Rasyid Dahlan
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交易:
32
盈利交易:
21 (65.62%)
亏损交易:
11 (34.38%)
最好交易:
4.48 USD
最差交易:
-4.66 USD
毛利:
37.72 USD (3 056 pips)
毛利亏损:
-20.33 USD (2 521 pips)
最大连续赢利:
3 (4.77 USD)
最大连续盈利:
5.73 USD (2)
夏普比率:
0.24
交易活动:
83.31%
最大入金加载:
2.14%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.26
长期交易:
17 (53.13%)
短期交易:
15 (46.88%)
利润因子:
1.86
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
1.80 USD
平均损失:
-1.85 USD
最大连续失误:
1 (-4.66 USD)
最大连续亏损:
-4.66 USD (1)
每月增长:
2.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.33 USD (0.87%)
相对跌幅:
结余:
0.88% (5.33 USD)
净值:
3.45% (20.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD-STD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD-STD 17
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD-STD 535
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.48 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.77 USD
最大连续亏损: -4.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 12:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 00:03
Share of trading days is too low
2026.07.16 00:03
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 23:03
Share of trading days is too low
2026.07.15 23:03
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 10:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 10:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.15 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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每月30 USD
3%
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0
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0%
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83%
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USD
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