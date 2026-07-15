- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
21 (65.62%)
亏损交易:
11 (34.38%)
最好交易:
4.48 USD
最差交易:
-4.66 USD
毛利:
37.72 USD (3 056 pips)
毛利亏损:
-20.33 USD (2 521 pips)
最大连续赢利:
3 (4.77 USD)
最大连续盈利:
5.73 USD (2)
夏普比率:
0.24
交易活动:
83.31%
最大入金加载:
2.14%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.26
长期交易:
17 (53.13%)
短期交易:
15 (46.88%)
利润因子:
1.86
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
1.80 USD
平均损失:
-1.85 USD
最大连续失误:
1 (-4.66 USD)
最大连续亏损:
-4.66 USD (1)
每月增长:
2.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.33 USD (0.87%)
相对跌幅:
结余:
0.88% (5.33 USD)
净值:
3.45% (20.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-STD
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-STD
|535
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.48 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.77 USD
最大连续亏损: -4.66 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
614
USD
USD
4
0%
32
65%
83%
1.85
0.54
USD
USD
3%
1:500