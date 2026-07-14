- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
8 (24.24%)
Убыточных трейдов:
25 (75.76%)
Лучший трейд:
324.25 USD
Худший трейд:
-99.40 USD
Общая прибыль:
412.58 USD (15 141 pips)
Общий убыток:
-504.71 USD (88 775 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (353.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
353.75 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
6.80%
Макс. загрузка депозита:
55.35%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
16 (48.48%)
Коротких трейдов:
17 (51.52%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-2.79 USD
Средняя прибыль:
51.57 USD
Средний убыток:
-20.19 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-245.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-245.53 USD (9)
Прирост в месяц:
-7.68%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
427.88 USD
Максимальная:
427.88 USD (35.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.66% (427.88 USD)
По эквити:
6.30% (69.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|BTCUSD
|8
|.USTECHCash
|6
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|127
|BTCUSD
|-117
|.USTECHCash
|-85
|EURUSD
|-18
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6.4K
|BTCUSD
|-64K
|.USTECHCash
|-3K
|EURUSD
|-36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +324.25 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +353.75 USD
Макс. убыток в серии: -245.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
45%
33
24%
7%
0.81
-2.79
USD
USD
36%
1:500