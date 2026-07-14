Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01 0.00 × 9 HFMarketsGlobal-Live3 0.00 × 21 Markets.com-Live 0.00 × 11 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 7 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 36 EurotradeSA-Server-1 0.00 × 26 ACYSecurities-Live 0.00 × 20 TickmillEU-Live 0.00 × 32 TriveFinancial-MT5Live-2 0.00 × 4 FortunaMarkets-Server 0.00 × 10 FXView-Live 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 Axiory-Live 0.00 × 30 OANDA-Live-1 0.00 × 5 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 9 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 7 CudraniaCapital-Real 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 4 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 8 RoboMarkets-ECN 0.00 × 2 Exness-MT5Real27 0.00 × 1 PlexyTrade-Server01 0.00 × 2 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 2 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 3 еще 180... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика