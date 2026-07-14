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Сигналы / MetaTrader 5 / Consistency
Csongor Pall

Consistency

Csongor Pall
Csongor Pall

Csongor Pall

3 (2)
My Trading Journey
April 23, 2014 was the day I made my first deposit with a broker. Back then, I knew very little about trading — and even less about trading robots.
3 продукта 1 сигнал 2 темы 8 комментариев
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
8 (24.24%)
Убыточных трейдов:
25 (75.76%)
Лучший трейд:
324.25 USD
Худший трейд:
-99.40 USD
Общая прибыль:
412.58 USD (15 141 pips)
Общий убыток:
-504.71 USD (88 775 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (353.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
353.75 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
6.80%
Макс. загрузка депозита:
55.35%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
16 (48.48%)
Коротких трейдов:
17 (51.52%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-2.79 USD
Средняя прибыль:
51.57 USD
Средний убыток:
-20.19 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-245.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-245.53 USD (9)
Прирост в месяц:
-7.68%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
427.88 USD
Максимальная:
427.88 USD (35.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.66% (427.88 USD)
По эквити:
6.30% (69.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 18
BTCUSD 8
.USTECHCash 6
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 127
BTCUSD -117
.USTECHCash -85
EURUSD -18
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -6.4K
BTCUSD -64K
.USTECHCash -3K
EURUSD -36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +324.25 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +353.75 USD
Макс. убыток в серии: -245.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 30
OANDA-Live-1
0.00 × 5
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
еще 180...
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Нет отзывов
2026.08.10 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 16:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.16 13:11
Share of trading days is too low
2026.07.16 13:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.16 13:11
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.14 22:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 22:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 22:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.14 22:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 22:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Consistency
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
1.1K
USD
4
45%
33
24%
7%
0.81
-2.79
USD
36%
1:500
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