- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
62 (91.17%)
Убыточных трейдов:
6 (8.82%)
Лучший трейд:
108.78 USD
Худший трейд:
-177.56 USD
Общая прибыль:
313.75 USD (43 633 pips)
Общий убыток:
-255.15 USD (2 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (103.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.78 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
2.54%
Макс. загрузка депозита:
28.99%
Последний трейд:
54 минуты
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
47 (69.12%)
Коротких трейдов:
21 (30.88%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
5.06 USD
Средний убыток:
-42.53 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-177.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-177.56 USD (1)
Прирост в месяц:
30.21%
Алготрейдинг:
10%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.98 USD
Максимальная:
179.71 USD (14.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.52% (173.24 USD)
По эквити:
9.81% (39.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|BTCUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|56
|BTCUSD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +108.78 USD
Худший трейд: -178 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +103.17 USD
Макс. убыток в серии: -177.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
329
USD
USD
4
10%
68
91%
3%
1.22
0.86
USD
USD
18%
1:500