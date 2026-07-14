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Сигналы / MetaTrader 5 / Ixora Project 15
SORANAT AMSRI

Ixora Project 15

SORANAT AMSRI
SORANAT AMSRI

SORANAT AMSRI

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 30%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
62 (91.17%)
Убыточных трейдов:
6 (8.82%)
Лучший трейд:
108.78 USD
Худший трейд:
-177.56 USD
Общая прибыль:
313.75 USD (43 633 pips)
Общий убыток:
-255.15 USD (2 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (103.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.78 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
2.54%
Макс. загрузка депозита:
28.99%
Последний трейд:
54 минуты
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
47 (69.12%)
Коротких трейдов:
21 (30.88%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
5.06 USD
Средний убыток:
-42.53 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-177.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-177.56 USD (1)
Прирост в месяц:
30.21%
Алготрейдинг:
10%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.98 USD
Максимальная:
179.71 USD (14.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.52% (173.24 USD)
По эквити:
9.81% (39.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 66
BTCUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 56
BTCUSD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
BTCUSD 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +108.78 USD
Худший трейд: -178 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +103.17 USD
Макс. убыток в серии: -177.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 02:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 20:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 08:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 03:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.16 13:11
Share of trading days is too low
2026.07.16 13:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.16 13:11
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.14 20:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 20:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 20:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ixora Project 15
50 USD в месяц
30%
0
0
USD
329
USD
4
10%
68
91%
3%
1.22
0.86
USD
18%
1:500
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