- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
108
盈利交易:
94 (87.03%)
亏损交易:
14 (12.96%)
最好交易:
108.78 USD
最差交易:
-177.56 USD
毛利:
453.76 USD (55 179 pips)
毛利亏损:
-328.67 USD (9 273 pips)
最大连续赢利:
48 (103.17 USD)
最大连续盈利:
108.78 USD (1)
夏普比率:
0.07
交易活动:
9.11%
最大入金加载:
28.99%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
83
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
0.70
长期交易:
73 (67.59%)
短期交易:
35 (32.41%)
利润因子:
1.38
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
4.83 USD
平均损失:
-23.48 USD
最大连续失误:
2 (-4.39 USD)
最大连续亏损:
-177.56 USD (1)
每月增长:
59.17%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
71.98 USD
最大值:
179.71 USD (14.88%)
相对跌幅:
结余:
17.52% (173.24 USD)
净值:
19.64% (68.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|122
|BTCUSD
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|30K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +108.78 USD
最差交易: -178 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +103.17 USD
最大连续亏损: -4.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
59%
0
0
USD
USD
326
USD
USD
4
7%
108
87%
9%
1.38
1.16
USD
USD
20%
1:500