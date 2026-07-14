- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
77 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.88 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
133.80 USD (124 972 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
77 (133.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.80 USD (77)
Коэффициент Шарпа:
0.93
Торговая активность:
67.04%
Макс. загрузка депозита:
8.66%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
77 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
1.74 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
11.07%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.55% (15.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SpotCrude.a
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SpotCrude.a
|125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.88 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 77
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +133.80 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
96%
77
100%
67%
n/a
1.74
USD
USD
2%
1:30