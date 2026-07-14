СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / WTI PDD 800
Koson Maneechansook

WTI PDD 800

Koson Maneechansook
Koson Maneechansook

Koson Maneechansook

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 14%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
77 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.88 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
133.80 USD (124 972 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
77 (133.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.80 USD (77)
Коэффициент Шарпа:
0.93
Торговая активность:
67.04%
Макс. загрузка депозита:
8.66%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
77 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
1.74 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
11.07%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.55% (15.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SpotCrude.a 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SpotCrude.a 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SpotCrude.a 125K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.88 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 77
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +133.80 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.30 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 19:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WTI PDD 800
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
1K
USD
7
96%
77
100%
67%
n/a
1.74
USD
2%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.