- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
84 (97.67%)
亏损交易:
2 (2.33%)
最好交易:
10.88 USD
最差交易:
-0.87 USD
毛利:
156.83 USD (147 621 pips)
毛利亏损:
-1.50 USD (929 pips)
最大连续赢利:
79 (147.53 USD)
最大连续盈利:
147.53 USD (79)
夏普比率:
0.90
交易活动:
70.11%
最大入金加载:
10.28%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
5 天
采收率:
103.55
长期交易:
86 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
104.55
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
1.87 USD
平均损失:
-0.75 USD
最大连续失误:
2 (-1.50 USD)
最大连续亏损:
-1.50 USD (2)
每月增长:
13.22%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.50 USD (0.13%)
相对跌幅:
结余:
0.14% (1.50 USD)
净值:
1.55% (15.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SpotCrude.a
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SpotCrude.a
|147K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.88 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 79
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +147.53 USD
最大连续亏损: -1.50 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
89%
86
97%
70%
104.55
1.81
USD
USD
2%
1:30