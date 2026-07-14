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Сигналы / MetaTrader 5 / PRTGRTFX
Piyush Lalsingh Ratnu

PRTGRTFX

Piyush Lalsingh Ratnu
Piyush Lalsingh Ratnu

Piyush Lalsingh Ratnu

Piyush Ratnu is an independent forex market analyst & trader with core expertise in XAUUSD/Spot Gold.
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 9%
MoneyplantFX-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 613
Прибыльных трейдов:
1 053 (65.28%)
Убыточных трейдов:
560 (34.72%)
Лучший трейд:
73.53 USD
Худший трейд:
-96.70 USD
Общая прибыль:
5 479.72 USD (600 742 pips)
Общий убыток:
-2 827.89 USD (186 605 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (147.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
546.00 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
24.36%
Макс. загрузка депозита:
9.02%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
428
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
6.31
Длинных трейдов:
1 610 (99.81%)
Коротких трейдов:
3 (0.19%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
5.20 USD
Средний убыток:
-5.05 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-146.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.90 USD (13)
Прирост в месяц:
8.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.10 USD
Максимальная:
420.02 USD (1.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.26% (413.90 USD)
По эквити:
6.77% (2 186.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.An 1611
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.An 2.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.An -11K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.53 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +147.34 USD
Макс. убыток в серии: -146.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MoneyplantFX-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

PRGOLDANALYSIS

Based on Analysis by Piyush Ratnu's Spot Gold Market Research and Analysis.

The content provided by Piyush Ratnu & his associates is for educational purposes only. Financial instruments that are traded on leverage carry a high level of risk and you could lose more than your deposits. Do not risk more than you can afford to lose. There are no guarantees of profit or freedom from loss in Foreign Exchange and Spot Metal Trading. Piyush Ratnu or his associates will not be responsible for any losses. YOU are fully responsible for any investment decisions you make. You should NOT rely solely upon the information or opinions that you read here. WE DO NOT PROMOTE/RECOMMEND ANY FOREX BROKER.

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Нет отзывов
2026.07.14 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PRTGRTFX
500 USD в месяц
9%
0
0
USD
33K
USD
6
0%
1 613
65%
24%
1.93
1.64
USD
7%
1:500
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