- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 613
Прибыльных трейдов:
1 053 (65.28%)
Убыточных трейдов:
560 (34.72%)
Лучший трейд:
73.53 USD
Худший трейд:
-96.70 USD
Общая прибыль:
5 479.72 USD (600 742 pips)
Общий убыток:
-2 827.89 USD (186 605 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (147.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
546.00 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
24.36%
Макс. загрузка депозита:
9.02%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
428
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
6.31
Длинных трейдов:
1 610 (99.81%)
Коротких трейдов:
3 (0.19%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
5.20 USD
Средний убыток:
-5.05 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-146.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.90 USD (13)
Прирост в месяц:
8.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.10 USD
Максимальная:
420.02 USD (1.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.26% (413.90 USD)
По эквити:
6.77% (2 186.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.An
|1611
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.An
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.An
|-11K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +73.53 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +147.34 USD
Макс. убыток в серии: -146.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MoneyplantFX-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
PRGOLDANALYSISBased on Analysis by Piyush Ratnu's Spot Gold Market Research and Analysis.
The content provided by Piyush Ratnu & his associates is for educational purposes only. Financial instruments that are traded on leverage carry a high level of risk and you could lose more than your deposits. Do not risk more than you can afford to lose. There are no guarantees of profit or freedom from loss in Foreign Exchange and Spot Metal Trading. Piyush Ratnu or his associates will not be responsible for any losses. YOU are fully responsible for any investment decisions you make. You should NOT rely solely upon the information or opinions that you read here. WE DO NOT PROMOTE/RECOMMEND ANY FOREX BROKER.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
33K
USD
USD
6
0%
1 613
65%
24%
1.93
1.64
USD
USD
7%
1:500