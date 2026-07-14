- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
43 (65.15%)
Убыточных трейдов:
23 (34.85%)
Лучший трейд:
139.98 USD
Худший трейд:
-86.30 USD
Общая прибыль:
1 234.85 USD (109 805 pips)
Общий убыток:
-654.16 USD (36 060 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (429.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
429.93 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
51.03%
Макс. загрузка депозита:
23.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.33
Длинных трейдов:
32 (48.48%)
Коротких трейдов:
34 (51.52%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
8.80 USD
Средняя прибыль:
28.72 USD
Средний убыток:
-28.44 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.30 USD (1)
Прирост в месяц:
213.01%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
134.14 USD (21.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.65% (68.28 USD)
По эквити:
31.53% (82.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|581
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +139.98 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +429.93 USD
Макс. убыток в серии: -50.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.57 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.62 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.98 × 56
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.64 × 811
|
ICMarketsSC-MT5
|5.44 × 41
|
Exness-MT5Real5
|12.40 × 10
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
156%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
9
98%
66
65%
51%
1.88
8.80
USD
USD
50%
1:500