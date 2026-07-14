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Сигналы / MetaTrader 5 / Sunyue AI trading
haerbinqifakejiyouxiangongsi

Sunyue AI trading

haerbinqifakejiyouxiangongsi
haerbinqifakejiyouxiangongsi

haerbinqifakejiyouxiangongsi

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 156%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
43 (65.15%)
Убыточных трейдов:
23 (34.85%)
Лучший трейд:
139.98 USD
Худший трейд:
-86.30 USD
Общая прибыль:
1 234.85 USD (109 805 pips)
Общий убыток:
-654.16 USD (36 060 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (429.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
429.93 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
51.03%
Макс. загрузка депозита:
23.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.33
Длинных трейдов:
32 (48.48%)
Коротких трейдов:
34 (51.52%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
8.80 USD
Средняя прибыль:
28.72 USD
Средний убыток:
-28.44 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.30 USD (1)
Прирост в месяц:
213.01%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
134.14 USD (21.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.65% (68.28 USD)
По эквити:
31.53% (82.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 581
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +139.98 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +429.93 USD
Макс. убыток в серии: -50.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ECMarkets-MT5-Live01
4.64 × 811
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
Exness-MT5Real5
12.40 × 10
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Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 02:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 23:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 22:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 02:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.14 16:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sunyue AI trading
50 USD в месяц
156%
0
0
USD
160
USD
9
98%
66
65%
51%
1.88
8.80
USD
50%
1:500
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