- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
46 (58.97%)
亏损交易:
32 (41.03%)
最好交易:
139.98 USD
最差交易:
-86.30 USD
毛利:
1 279.08 USD (111 944 pips)
毛利亏损:
-731.45 USD (39 943 pips)
最大连续赢利:
14 (429.93 USD)
最大连续盈利:
429.93 USD (14)
夏普比率:
0.27
交易活动:
47.41%
最大入金加载:
23.42%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.52
长期交易:
34 (43.59%)
短期交易:
44 (56.41%)
利润因子:
1.75
预期回报:
7.02 USD
平均利润:
27.81 USD
平均损失:
-22.86 USD
最大连续失误:
4 (-47.73 USD)
最大连续亏损:
-86.30 USD (1)
每月增长:
44.02%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
155.51 USD (20.38%)
相对跌幅:
结余:
59.10% (155.51 USD)
净值:
31.53% (82.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|548
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +139.98 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +429.93 USD
最大连续亏损: -47.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
103%
0
0
USD
USD
127
USD
USD
10
98%
78
58%
47%
1.74
7.02
USD
USD
59%
1:500