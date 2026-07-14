- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
20 (66.66%)
Убыточных трейдов:
10 (33.33%)
Лучший трейд:
8.72 USD
Худший трейд:
-8.66 USD
Общая прибыль:
60.67 USD (2 855 pips)
Общий убыток:
-31.38 USD (2 197 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
79.62%
Макс. загрузка депозита:
2.14%
Последний трейд:
41 минута
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
14 (46.67%)
Коротких трейдов:
16 (53.33%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
3.03 USD
Средний убыток:
-3.14 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.66 USD (1)
Прирост в месяц:
2.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.66 USD (0.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.88% (10.66 USD)
По эквити:
3.45% (41.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-STD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-STD
|658
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.72 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.20 USD
Макс. убыток в серии: -8.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
0%
30
66%
80%
1.93
0.98
USD
USD
3%
1:500