- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
23 (67.64%)
亏损交易:
11 (32.35%)
最好交易:
8.96 USD
最差交易:
-9.33 USD
毛利:
75.83 USD (3 201 pips)
毛利亏损:
-40.71 USD (2 521 pips)
最大连续赢利:
4 (4.20 USD)
最大连续盈利:
11.47 USD (2)
夏普比率:
0.24
交易活动:
80.64%
最大入金加载:
2.14%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.29
长期交易:
17 (50.00%)
短期交易:
17 (50.00%)
利润因子:
1.86
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
3.30 USD
平均损失:
-3.70 USD
最大连续失误:
1 (-9.33 USD)
最大连续亏损:
-9.33 USD (1)
每月增长:
2.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.66 USD (0.87%)
相对跌幅:
结余:
0.88% (10.66 USD)
净值:
3.45% (41.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-STD
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-STD
|680
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.96 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.20 USD
最大连续亏损: -9.33 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
0%
34
67%
81%
1.86
1.03
USD
USD
3%
1:500