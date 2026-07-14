- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
14 (42.42%)
Убыточных трейдов:
19 (57.58%)
Лучший трейд:
50.00 USD
Худший трейд:
-26.69 USD
Общая прибыль:
380.52 USD (38 117 pips)
Общий убыток:
-387.50 USD (38 344 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (78.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
78.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
26.46%
Макс. загрузка депозита:
16.79%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
17 (51.52%)
Коротких трейдов:
16 (48.48%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.21 USD
Средняя прибыль:
27.18 USD
Средний убыток:
-20.39 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-128.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.94 USD (5)
Прирост в месяц:
-17.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
99.21 USD
Максимальная:
139.69 USD (145.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.82% (139.69 USD)
По эквити:
32.76% (23.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|-227
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.00 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +78.00 USD
Макс. убыток в серии: -128.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
USD
325
USD
USD
5
0%
33
42%
26%
0.98
-0.21
USD
USD
66%
1:500