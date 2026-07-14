- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
18 (47.36%)
亏损交易:
20 (52.63%)
最好交易:
50.00 USD
最差交易:
-26.69 USD
毛利:
511.30 USD (51 317 pips)
毛利亏损:
-394.50 USD (39 044 pips)
最大连续赢利:
5 (154.51 USD)
最大连续盈利:
154.51 USD (5)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
29.97%
最大入金加载:
16.79%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.84
长期交易:
21 (55.26%)
短期交易:
17 (44.74%)
利润因子:
1.30
预期回报:
3.07 USD
平均利润:
28.41 USD
平均损失:
-19.73 USD
最大连续失误:
5 (-128.94 USD)
最大连续亏损:
-128.94 USD (5)
每月增长:
107.86%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
99.21 USD
最大值:
139.69 USD (145.74%)
相对跌幅:
结余:
65.82% (139.69 USD)
净值:
32.76% (23.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|117
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.00 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +154.51 USD
最大连续亏损: -128.94 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
449
USD
USD
5
0%
38
47%
30%
1.29
3.07
USD
USD
66%
1:500