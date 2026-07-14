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Husen Suseno

Realtrader2525

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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 14%
MaxrichGroup-Real
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  • 结余
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  • 提取
交易:
38
盈利交易:
18 (47.36%)
亏损交易:
20 (52.63%)
最好交易:
50.00 USD
最差交易:
-26.69 USD
毛利:
511.30 USD (51 317 pips)
毛利亏损:
-394.50 USD (39 044 pips)
最大连续赢利:
5 (154.51 USD)
最大连续盈利:
154.51 USD (5)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
29.97%
最大入金加载:
16.79%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.84
长期交易:
21 (55.26%)
短期交易:
17 (44.74%)
利润因子:
1.30
预期回报:
3.07 USD
平均利润:
28.41 USD
平均损失:
-19.73 USD
最大连续失误:
5 (-128.94 USD)
最大连续亏损:
-128.94 USD (5)
每月增长:
107.86%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
99.21 USD
最大值:
139.69 USD (145.74%)
相对跌幅:
结余:
65.82% (139.69 USD)
净值:
32.76% (23.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_MRG 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_MRG 117
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_MRG 12K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.00 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +154.51 USD
最大连续亏损: -128.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 17:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.12 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 02:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 01:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 07:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.14 16:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 16:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 03:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.14 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 03:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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价格
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资金
结余
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交易
赢%
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Realtrader2525
每月30 USD
14%
0
0
USD
449
USD
5
0%
38
47%
30%
1.29
3.07
USD
66%
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