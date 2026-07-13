- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
31 (75.60%)
Убыточных трейдов:
10 (24.39%)
Лучший трейд:
159.90 USD
Худший трейд:
-166.30 USD
Общая прибыль:
660.15 USD (34 952 pips)
Общий убыток:
-358.20 USD (16 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (382.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
382.74 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
25.82%
Макс. загрузка депозита:
1.25%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
28 (68.29%)
Коротких трейдов:
13 (31.71%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
7.36 USD
Средняя прибыль:
21.30 USD
Средний убыток:
-35.82 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-76.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-166.30 USD (1)
Прирост в месяц:
12.09%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.99 USD
Максимальная:
243.30 USD (9.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.02% (240.50 USD)
По эквити:
6.27% (162.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD.ls
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD.ls
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD.ls
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +159.90 USD
Худший трейд: -166 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +382.74 USD
Макс. убыток в серии: -76.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
5
95%
41
75%
26%
1.84
7.36
USD
USD
9%
1:200