- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
47
盈利交易:
34 (72.34%)
亏损交易:
13 (27.66%)
最好交易:
159.90 USD
最差交易:
-166.30 USD
毛利:
760.89 USD (40 968 pips)
毛利亏损:
-448.10 USD (20 951 pips)
最大连续赢利:
16 (483.48 USD)
最大连续盈利:
483.48 USD (16)
夏普比率:
0.16
交易活动:
24.65%
最大入金加载:
1.25%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.29
长期交易:
32 (68.09%)
短期交易:
15 (31.91%)
利润因子:
1.70
预期回报:
6.66 USD
平均利润:
22.38 USD
平均损失:
-34.47 USD
最大连续失误:
3 (-89.10 USD)
最大连续亏损:
-166.30 USD (1)
每月增长:
12.51%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
77.99 USD
最大值:
243.30 USD (9.13%)
相对跌幅:
结余:
9.02% (240.50 USD)
净值:
6.27% (162.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.ls
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.ls
|313
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.ls
|20K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +159.90 USD
最差交易: -166 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +483.48 USD
最大连续亏损: -89.10 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
13%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
5
97%
47
72%
25%
1.69
6.66
USD
USD
9%
1:200